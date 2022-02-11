Такого в UFC не было ни до, ни после. Адесанья получил титул и поклонился в ноги родителям

Ближайший уик-энд порадует любителей смешанных единоборств очередным номерным турниром UFC, главный бой которого украсит реванш между чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесаньей и экс-чемпионом Робертом Уиттакером. А это очень хороший повод освежить воспоминания о первой встрече этих бойцов.

В середине 2019-го казалось, что после смены поколений в среднем весе, роль доминирующего чемпиона долго будет исполнять Роберт Уиттакер. Молодой австралиец в расцвете сил, всесторонне развитый боец без явных слабых мест. Парень очень нравился публике, открыто выступал против трэш-тока, а в клетке жёстко сносил соперников. Роб в 2017-м взял временный пояс, который после отставки Жоржа Сен-Пьера стал постоянным, и выглядел идеальным бойцом.

Параллельно с этими событиями уверенно двигался к вершине и другой яркий боец – Исраель Адесанья. Выходец из кикбоксинга побил легенду ММА Андерсона Сильву в его же стихии, а затем перестрелял рубаку Гастелума в ярком бою за временный пояс, который ввели из-за неактивности Уиттакера.

Объединительный бой чемпионов стал неизбежным событием и вскоре в UFC его анонсировали: встреча возглавила турнир UFC 243 в октябре 2019 года. Перед поединком оба соперника обещали победить нокаутом, но в целом вели себя адекватно и уважительно относились друг к другу.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале UFC в YouTube.

Сам бой начался с активного прессинга Уиттакера, который пытался найти для себя удобную дистанцию. Исраэль отстреливался лоу-киками, а при любой попытке чемпиона войти в ближний бой встречал его жёсткими контрударами в стиле пикового Макгрегора и разрывал дистанцию. Роберт пробовал комбинированные серии с ударами ногами, супермен-панчи, пробовал вытянуть на себя претендента, но совсем не шёл в клинч и борьбу. Кикбоксёр Адесанья в таком бою чувствовал себя как рыба в воде и при каждом сближении подбивал оппонента. Равенство по акцентированным ударам к концу первого раунда нивелировалось процентом попаданий – претенденту понадобилось выбросить в два раза меньше ударов, чтобы попасть столько же, сколько попал чемпион. Стало заметно, что план Роберта на бой (а был ли он вообще?) не работает. Но тем не менее в целом равный первый раунд без каких-либо значимых моментов спокойно шёл к завершению. Однако за семь секунд до конца раунда очередной выпад Уиттакера закончился для него очень плохо: нигериец дважды попал ему в челюсть и отправил в тяжёлый нокдаун, а когда в голову уже летел устрашающий хаммерфист, прозвучал гонг, спасший Роберта от нокаута. На ватных ногах Роб доковылял до угла, где ему предстояло восстановиться за минуту.

Стоит отдать должное Уиттакеру, второй раунд он начал отлично. Стал смелее напирать на соперника, донёс до оппонента несколько опасных ударов и, казалось, подобрал ключи к стилю Адесаньи.

В середине раунда австралиец навязал противнику размен и классно попал, но Исраэль виртуозно контратаковал и двумя боковыми повалил чемпиона на канвас, это был нокаут в стиле Конора Макгрегора – тот же тайминг, те же чувство дистанции и резкость. Гонг в этой ситуации спасти уже не мог, поэтому в дело вмешался судья, остановивший добивание на отметке 3:33 второго раунда. Так Адесанья стал неоспоримым чемпионом UFC в среднем весе. Получив полноценный титул, он положил его на канвас и поклонился в ноги родителям. Такого празднования не устраивал даже Хабиб, который всегда был известен уважением к старшему поколению в целом и к отцу в частности. Да что там Нурмагомедов, таких празднований по случаю завоевания титула в лиге не было ни до, ни после. Этот момент до сих пор заставляет болельщиков восхищаться Адесаньей.

Что касается Уиттакера, то на пресс-конференции после турнира Роберт сообщил, что последние пару лет жизни испытывал психологические проблемы и эмоциональное выгорание. Пообещал разобраться в себе, а затем вернуться к боям с мотивацией и полной самоотдачей.

После этого поединка бойцы одержали по три победы в среднем весе. Уиттакер одолел Даррена Тилла, Джареда Каннонье и Келвина Гастелума. Всех – судейскими решениями. Адесанья же побил бразильцев Йоэля Ромеро и Пауло Косту, а затем у Исраэля случилась неудачная командировка в полутяжёлый вес, где чемпион Ян Блахович массой и силой передавил нигерийца, стянув того в борьбу и не дав сыграть в его игру по набору очков с дальней дистанции. Казалось, Ян подобрал ключи к победе над худым и длинным кикбоксёром. Но претендент на титул в среднем весе, базовый борец Марвин Веттори реализовать такой геймплан не сумел – не хватило мощи, чтобы удерживать пластичного и изворотливого Адесанью. Как итог – Исраэль выиграл каждый из пяти раундов и спокойно защитил титул.

Интрига предстоящего реванша в том, сможет ли чемпион Австралии по борьбе Уиттакер подстроиться под максимально неудобного долговязого кикбоксёра и навязать ему свою игру. Здесь очень актуально высказывание «стили делают бои». У Роберта за карьеру только два поражения нокаутом. Оба – как под копирку. Одно — от Адесаньи, второе — от Стивена Томпсона в далёком 2014-м. Стивен и Исраэль очень похожи по антропометрии и стилю ведения боя. Если Роберт не сделал выводы из этих поражений, то велика вероятность и третьего такого нокаута. Что касается психологических и мотивационных проблем Роба, то, судя по трём уверенно выигранным после потери титула поединкам, эти проблемы остались в прошлом. Адесанья же, несмотря на проигрыш Блаховичу, не утратил веры в себя и всё также уверенно чувствует себя в качестве короля среднего дивизиона UFC, что и показал в бою с Веттори. В общем, нас ожидает интересное противостояние двух достойных друг друга соперников, результат которого предсказать крайне сложно. Оба бойца умеют досрочно заканчивать поединки, но и пройти дистанцию в пять раундов для них не проблема. А каким будет исход – покажет поединок.