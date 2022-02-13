Черный зверь укрощен. Льюис рухнул носом в пол

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся номерной турнир UFC 271, который возглавляет чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. Но для некоторых зрителей главным боем был между убийственными тяжеловесами Дерриком Льюисом и Таем Туйвасой. У обоих бойцов высокий процент побед нокаутом. У Льюиса оформлено 21 побед нокаутом из 26 имеющихся, а у Туйвасы — 13 из 14. Единственным человеком, протянувшим с австралийцем полную дистанцию, был Андрей Орловский.

И Деррик, и Тай провели свои последние схватки в декабре прошлого года. Льюис нокаутировал в первом раунде Криса Докоса, а Туйваса уложил Сакаи во втором раунде. Благодаря последнему триумфу Тай довёл свою победную серию до четырёх побед. Черный Зверь занимает третье место в рейтинге UFC, а Бам-Бам (прозвище Туйвасы — Прим. «Чемпионата») идет 11-м. Но этот бой заинтригует любого, так как где они, там нокауты. Плюс всем нравятся перфомансы Туйвасы после победных боев, когда он пьет пиво из ботинка. Поэтому мы были вправе полагать, что их схватка не протянет дольше двух раундов.

К сожалению, мы не увидели нокаута в первом раунде, хотя Деррик Льюис обещал обратное. Бойцы начали бой довольно осторожно. Туйваса отличился тем, что прижал Льюиса к сетке, но никак это не развил, кроме ударов коленями. Затем Льюис включился, сначала исполнив хай-кик, а затем и оверхенд. И только после этого Чёрный Зверь прижал Туйвасу к сетке и сделал успешный зацеп ног. Так он оформил тейкдаун.

Но Бам-Бам смог выбраться из тяжелого положения, при этом пропустив ряд тяжёлых ударов. Спустя 3,5 минуты мы увидели то, чего мы все так ждали, зарубу. Но она оказалась кратковременной, как выспышка. Затем Туйваса снова прижал Льюиса к сетке, где они простояли до сирены. Первая треть боя ушла к Льюису.



Во втором раунде мы увидели те самые качели, которых мы так ждали. Льюис смог потрясти Туйвасу. Однако ему не удался второй тейкдаун через внутренний зацеп. Тай пропускал тяжёлые удары, но достойно держал их и не падал. И затем австралиец включил свою пушку, отвечая Деррику мощными хуками. Чёрный Зверь устал от большого количества выброшенных ударов, из-за чего повис на своем сопернике.

Это оказалось роковой ошибкой, так как Туйваса ударил правым локтём в челюсть. И Льюис упал лицом вниз. Это нокаут, сенсация, пушка, называйте как хотите. 11-й номер дивизиона Тай Туйваса одолел №3 тяжёлого веса и отпраздновал победу в своём фирменном стиле. Такого буста мы давно не видели. И кого же дадут Бам-Баму следующим? Сам Туйваса заявил, что готов к любому. Ждём не дождемся его возвращения с его перфомансами.