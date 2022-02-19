В стиле Ломаченко. Россиянин разобрал и нокаутировал Хорхе Линареса

В Екатеринбурге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный новобранец промоутерской компании RCC Boxing Хорхе Линарес и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Заур Абдуллаев. Победитель схватки гарантированно получал статус официального претендента на титул по версии WBC, которым владеет звёздный Дэвин Хэйни. Интересно, что оба уже в прошлом бились с американцем и оба проиграли.

Именно в предыдущей схватке Линарес бился с Хэйни. Тогда Хорхе отдал сопернику первую половину поединка, а затем прибавил и едва не отправил того в нокдаун. Но Дэвин выстоял и победу не отдал. Что касается Абдуллаева, то он минувшую схватку провёл в сентябре 2021 года, когда уверенно победил экс-чемпиона мира Деяна Златичанина. Так что настроение перед схваткой у Заура было боевое. Как бы то ни было, фаворитом противостояния считался опытнейший Линарес. В активе Хорхе много громких побед, да и шутка ли, если он едва не вырубил Хэйни и стал единственным, кто отправлял в нокдаун Василия Ломаченко.

Тем не менее Хорхе не кинулся с первых же минут оправдывать статус фаворита. Венесуэлец действовал неспешно. Абдуллаев же, казалось, проявлял к оппоненту слишком много уважения и словно боялся форсировать события. Время от времени у россиянина неплохо срабатывал джеб, но одиночные атаки оппонента лишь подзадоривали Линареса, он тут же включался в работу, демонстрировал классную ручную скорость и отменно обрабатывал корпус Заура.

Было видно, что Линарес затеял игру вдолгую. Южноамериканец от раунда к раунду проверял корпус Абдуллаева, видимо, надеясь, что со временем это повлияет на скорость и дыхание противника. На деле же это дало немного другой эффект. Комбинационная работа помогла Линаресу забрать первую треть боя, но вот усталости у Заура не наблюдалось.

Более того, очень скоро Абдуллаев освоился в ринге и начал поддавливать противника. Если раньше Линаресу удавалось удерживать центр ринга, то теперь, под прессингом оппонента, он начал отступать и протирать канаты. У россиянина проходило всё больше ударов. Поначалу Линарес держался неплохо, но в заключительной трети поединка моментами уже просто плыл. К примеру, очень жёсткие удары он пропустил в восьмом раунде. В целом картина схватки поменялась кардинально. Линарес выглядел неплохо лишь эпизодами, в целом же Абдуллаев уверенно диктовал в ринге свои условия.

В заключительном раунде Линарес наконец включился снова. Видимо, понимая, что бой будет проигран по очкам, он решил рискнуть и ввязался в рубку. Поначалу получалось неплохо, у экс-чемпиона мира прошло несколько атак, но затем Абдуллаев поймал Золотого мальчика ударом слева. Показалось, что это относительно лёгкий нокдаун. Но только показалось: как только рефери дал отмашку на продолжение, Абдуллаев первым же ударом оформил второй нокдаун. Линарес явно был ошеломлён, но снова просигнализировал готовность продолжать. Впрочем, зря, шансов победить не было, а вот здоровье он растерял. Ещё несколько акцентированных атак от Абдуллаева вынудили вмешаться рефери и остановить схватку. Досрочная победа Абдуллаева, которая была добыта в стиле Василия Ломаченко. Украинец когда-то точно так же сначала раскусил Линареса, а затем нокаутировал в поздних раундах.

Что же, теперь Заур – официальный претендент на обычный пояс WBC, которым владеет Дэвин Хэйни, и с учётом того, что переговоры американца с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом зашли в тупик, почти нет сомнений в том, что Хэйни придётся дать реванш Абдуллаеву. Похоже, Заур врывается в элиту, и если он будет боксировать, как сегодня, то это уже всерьёз и надолго.