Канадец слишком рано поверил в себя. Исход боя решил один удар. Видео

В ночь с 19 на 20 февраля прошёл турнир Bellator 274. Он был интересен российскому зрителю прежде всего из-за выступления Андрея Корешкова, который не подкачал и оформил победу нокаутом за 38 секунд в первом раунде.

Кроме того, в предварительном карде был валидольный бой с качелями. Их устроили легковесы Мандел Нэлло из Канады и американец Ник Браун. Нэлло имел близкую к безупречной статистику — 8 побед и 1 поражение. Стоит отметить, что у канадца все успехи были досрочными. Что касается его оппонента, то у него 12-1. В октябре прошлого года Браун успешно дебютировал в Bellator, одолев в первом раунде Бобби Ли.

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Первый раунд начался с попыток Брауна провести тейкдаун. Но эти попытки оказались безуспешными, так как Нэлло легко оборонялся. В середине пятиминутки Мандел Нэлло задействовал свою ударную пушку. Сначала он пробил точную двойку, а затем отправил в нокдаун правым кроссом.

Тем не менее Ник также пытался вернуть преимущество через борьбу. Но эта затея обернулась провалом из-за того, что канадец поймал американца на анаконду и едва не одержал досрочную победу. Однако Браун смог выбраться из тяжёлой ситуации. Таким образом, первый раунд ушёл к Манделу Нэлло.

Вторая пятиминутка началась аналогично первой — Ник Браун снова предпринял попытку захода через тейкдаун. На этот раз он был ближе к успеху, так как он ловил лоу-кики Нэлло и пытался контратаковать. К середине раунда темп упал, чем воспользовался американец, внезапно выбросив лаки-панч, отправивший Нэлло в нокдаун. У Мандела было мало шансов спастись. Он просто прикрывал голову, будто закрывался от папарацци. А Браун в это время осыпал его градом ударов, из-за чего судья остановил бой.

Ник Браун вырвал сенсационную волевую победу, когда казалось, что для него всё закончилось в первом раунде. Но он смог усыпить бдительность соперника и нанести Манделу Нэлло второе поражение в карьере.