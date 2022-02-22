Монсон прилёг после первого попадания. Уральский Халк сломил американца за минуту. Видео

23 февраля Александр Емельяненко и Джефф Монсон сойдутся в битве на голых кулаках в рамках турнира Hardcore Fighting Championship. Монсон не выступал в октагоне с 2016 года. Но все свои заключительные бои Снеговик проводил в России. В одном из таких поединков 45-летнему Джеффу дали молодого и начинающего бойца Ивана Штыркова, впоследствии ставшего известным как Уральский Халк. Если на счету ветерана ММА было свыше 80 боёв, то у нашего спортсмена — всего лишь четыре схватки, из которых он неизменно выходил победителем. К тому же Иван закончил все четыре боя досрочно.

Несмотря на преклонный возраст, Джефф выступал в октагоне довольно регулярно. За 2015 год он выходил на бой 10 раз. Но только в половине случаев Монсон преуспел. Поединок со Штырковым был вторым за 2016 год. Ранее он задушил Антона Лоткова на второй минуте первого раунда. И вот в канун Дня Победы Снеговик вышел выступать во второй раз за год.

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Монсон очень пассивно начал, в то время как Штырков обстреливал своего визави одиночными ударами. Так как Иван не получал ответных атак, он решил обострить и провёл точную двойку, отправившую Джеффа в нокдаун. Это было первое попадание Штыркова в бою.



Монсон закрывался от атак, пока россиянин пытался закончить схватку сабмишеном. Сначала Штырков вышел на гильотину, а затем сделал всё возможное, чтобы выполнить болевой на руку. Джефф противился этим попыткам, но в итоге россиянин добился своего, и Монсон сдался.

На эту победу Штырков затратил всего одну минуту. Это самая быстрая виктория россиянина в карьере и одно из самых быстрых поражений в карьере американца. Монсон провёл абсолютно беззубый бой, ничего не предложив в стойке, в следствие чего отправился на канвас на первой же минуте.



Кроме того, Джефф показал полную недееспособность в борьбе, где он, по идее, должен представлять особую опасность. Но в партере он запомнился лишь натужными попытками не отдать руку на армбар. Сейчас Монсону 51 год, и за пять лет отсутствия он вряд ли воскресил свою ударку, которой у него никогда особо и не было. Да и челюсть не стала крепче, отчего есть предположение, что он ляжет после первой мощной атаки Александра Емельяненко. Как будет на самом деле, узнаем уже в среду, 23 февраля.