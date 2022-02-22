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Александр Емельяненко – Джефф Монсон, поражение Снеговика от Ивана Штыркова, когда состоится бой, архивный нокаут, видео

Монсон прилёг после первого попадания. Уральский Халк сломил американца за минуту. Видео
Денис Дорофеев
Поражение Снеговика от Ивана Штыркова, видео
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Пожалуй, такого Снеговика одолеет и Александр Емельяненко.

23 февраля Александр Емельяненко и Джефф Монсон сойдутся в битве на голых кулаках в рамках турнира Hardcore Fighting Championship. Монсон не выступал в октагоне с 2016 года. Но все свои заключительные бои Снеговик проводил в России. В одном из таких поединков 45-летнему Джеффу дали молодого и начинающего бойца Ивана Штыркова, впоследствии ставшего известным как Уральский Халк. Если на счету ветерана ММА было свыше 80 боёв, то у нашего спортсмена — всего лишь четыре схватки, из которых он неизменно выходил победителем. К тому же Иван закончил все четыре боя досрочно.

Несмотря на преклонный возраст, Джефф выступал в октагоне довольно регулярно. За 2015 год он выходил на бой 10 раз. Но только в половине случаев Монсон преуспел. Поединок со Штырковым был вторым за 2016 год. Ранее он задушил Антона Лоткова на второй минуте первого раунда. И вот в канун Дня Победы Снеговик вышел выступать во второй раз за год.

Права на видео принадлежат промоушену RCC: MMA & Boxing. Посмотреть ролик можно на официальном канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

Монсон очень пассивно начал, в то время как Штырков обстреливал своего визави одиночными ударами. Так как Иван не получал ответных атак, он решил обострить и провёл точную двойку, отправившую Джеффа в нокдаун. Это было первое попадание Штыркова в бою.

Монсон закрывался от атак, пока россиянин пытался закончить схватку сабмишеном. Сначала Штырков вышел на гильотину, а затем сделал всё возможное, чтобы выполнить болевой на руку. Джефф противился этим попыткам, но в итоге россиянин добился своего, и Монсон сдался.

«Прошу, можно второй бой?» 10 лет назад Монсон жёстко деклассировал Емельяненко. Видео «Прошу, можно второй бой?» 10 лет назад Монсон жёстко деклассировал Емельяненко. Видео

На эту победу Штырков затратил всего одну минуту. Это самая быстрая виктория россиянина в карьере и одно из самых быстрых поражений в карьере американца. Монсон провёл абсолютно беззубый бой, ничего не предложив в стойке, в следствие чего отправился на канвас на первой же минуте.

Кроме того, Джефф показал полную недееспособность в борьбе, где он, по идее, должен представлять особую опасность. Но в партере он запомнился лишь натужными попытками не отдать руку на армбар. Сейчас Монсону 51 год, и за пять лет отсутствия он вряд ли воскресил свою ударку, которой у него никогда особо и не было. Да и челюсть не стала крепче, отчего есть предположение, что он ляжет после первой мощной атаки Александра Емельяненко. Как будет на самом деле, узнаем уже в среду, 23 февраля.

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