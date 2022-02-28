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Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию, UFC Fight Night 204, проблемы бойцов с визами

Волкова и других россиян могут не пустить в Лондон. Карьеры наших бойцов под угрозой
Александр Фролов
Волкова и других россиян могут не пустить в Лондон
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Конфликт России и Украины может навредить и промоушенам. Наши соотечественники — серьёзная сила.

Главной мировой темой, к сожалению, остаётся российско-украинский военный конфликт. Повторять мантру «спорт без политики» можно бесконечно, но политика всегда и везде затрагивает спорт. Отечественные спортсмены уже начинают ощущать на себе последствия военного противостояния: повсюду запрещается флаг России, соперники отказываются с нами играть, турниры — переносятся. Увы, мир смешанных единоборств вряд ли останется в стороне.

Правительство Великобритании уже объявило, что срочно аннулирует визы спортивных команд из России и Беларуси. Не исключено, что под данную меру попадут и бойцы смешанных единоборств. А ведь 19 марта в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, на котором должна выступить целая группа россиян. Александр Волков — главная звезда турнира, перед ним ещё выступят Шамиль Абдурахимов, Сергей Павлович, Тимур Валиев и Никита Крылов. Или не выступят?

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Пока всё идёт к тому, что наши парни не смогут подраться в Лондоне. Что означает большие проблемы не только для тех российских бойцов, кто планировал ехать в Великобританию. Большинство турниров UFC проходит в США, куда в последнее время и так было очень сложно получить визу. Если спортсмены из России вообще не смогут посещать Америку, это автоматически ставит крест на карьере в UFC и Bellator. Во всяком случае пока политическая ситуация не успокоится окончательно, чего в ближайшее время ждать не стоит.

Для промоушенов возможное отсутствие россиян — тоже очень плохая новость. Наши соотечественники пользуются заслуженной популярностью: Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков — полноценные звёзды UFC. Вадим Немков доминирует в Bellator, где продолжает блистать и его учитель Фёдор Емельяненко. Вынужденный отказ от россиян автоматически означает снижение уровня конкуренции, чего точно не хотят Дана Уайт и Скотт Кокер.

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Аннулирование виз Волкову и остальным не объявили официально — надежда ещё остаётся. Возможно, бойцам разрешат выступать без флага: отношение к спортсменам из индивидуальных видов может оказаться мягче, нежели к командам. Или Дана Уайт пустит в ход свои громадные связи, чтобы россиян пускали хотя бы на американские турниры UFC. Будем надеяться, что всё обойдётся и наши бойцы не испытают проблем. Но ещё больше мы надеемся на окончание конфликта.

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