Волкова и других россиян могут не пустить в Лондон. Карьеры наших бойцов под угрозой

Главной мировой темой, к сожалению, остаётся российско-украинский военный конфликт. Повторять мантру «спорт без политики» можно бесконечно, но политика всегда и везде затрагивает спорт. Отечественные спортсмены уже начинают ощущать на себе последствия военного противостояния: повсюду запрещается флаг России, соперники отказываются с нами играть, турниры — переносятся. Увы, мир смешанных единоборств вряд ли останется в стороне.

Правительство Великобритании уже объявило, что срочно аннулирует визы спортивных команд из России и Беларуси. Не исключено, что под данную меру попадут и бойцы смешанных единоборств. А ведь 19 марта в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, на котором должна выступить целая группа россиян. Александр Волков — главная звезда турнира, перед ним ещё выступят Шамиль Абдурахимов, Сергей Павлович, Тимур Валиев и Никита Крылов. Или не выступят?

Пока всё идёт к тому, что наши парни не смогут подраться в Лондоне. Что означает большие проблемы не только для тех российских бойцов, кто планировал ехать в Великобританию. Большинство турниров UFC проходит в США, куда в последнее время и так было очень сложно получить визу. Если спортсмены из России вообще не смогут посещать Америку, это автоматически ставит крест на карьере в UFC и Bellator. Во всяком случае пока политическая ситуация не успокоится окончательно, чего в ближайшее время ждать не стоит.

Для промоушенов возможное отсутствие россиян — тоже очень плохая новость. Наши соотечественники пользуются заслуженной популярностью: Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков — полноценные звёзды UFC. Вадим Немков доминирует в Bellator, где продолжает блистать и его учитель Фёдор Емельяненко. Вынужденный отказ от россиян автоматически означает снижение уровня конкуренции, чего точно не хотят Дана Уайт и Скотт Кокер.

Аннулирование виз Волкову и остальным не объявили официально — надежда ещё остаётся. Возможно, бойцам разрешат выступать без флага: отношение к спортсменам из индивидуальных видов может оказаться мягче, нежели к командам. Или Дана Уайт пустит в ход свои громадные связи, чтобы россиян пускали хотя бы на американские турниры UFC. Будем надеяться, что всё обойдётся и наши бойцы не испытают проблем. Но ещё больше мы надеемся на окончание конфликта.