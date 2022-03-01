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UFC 272: Марина Мороз — Мария Агапова, когда бой, где смотреть трансляцию, история конфликта

Славянские девчонки устроили в UFC скандал по-американски. Машка жаждет мести
Денис Дорофеев
UFC 272: Марина Мороз — Мария Агапова
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Агапова и Мороз тренировались в одном зале. Но личный конфликт довёл их до октагона.

В ночь с 5 на 6 марта состоится турнир UFC 272, в главном бою которого сойдутся заклятые враги, в прошлом близкие друзья, Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. У них давняя история дружбы, перешедшая во враждебную плоскость. Однако это не единственная схватка такого рода в ивенте. В предварительном карде сойдутся Марина Мороз и Мария Агапова, у которых не менее напряжённые отношения, чем у наших хедлайнеров.

Всё началось со скандального прямого эфира Мороз в «Инстаграме». Затем Марина подлила ещё масла в огонь в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». В обоих случаях украинка вывалила наружу всю подноготную про Агапову, с которой они раньше вместе тренировались в одном зале.

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Она рассказала, что Агапову исключили из American Top Team за неадекватное поведение, угрозы расправы в адрес жены одного из бойцов академии, употребление наркотиков. Ещё Мария не скрывала тот факт, что курила траву. Плюс она грозилась сломать Мороз в спарринге. И в заключение Марина добавила, что жила неподалеку от Агаповой и видела, как её забирала полиция. К ней регулярно заходили инспекторы из USADA и часто не находили казахстанскую спортсменку по месту жительства. Короче говоря, проблемный человек, если отталкиваться от слов украинки.

«Она разбила свою машину в состоянии наркотического опьянения. Её выгнали из двух [спортзалов], а в American Top Team она угрожала ребятам, и это было снято на камеру. Она находилась под действием наркотиков, и её попросили на выход. Также преследовала жену бойца, которая была беременна, угрожала ей ножом. В общем, полиция звонила ей уже четыре раза. Она выломала двери… И всё — Мария Агапова, наркоманка из UFC», — рассказала Мороз.

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Однако Агапова не скрывалась от СМИ, и сначала на её защиту встал её менеджер Александр Ромашов. Он опроверг всё выше сказанное и добавил, что у её бойца уже есть контракт на следующий бой в UFC. Это означает, что с допингом и наркотиками у казахстанской спортсменки проблем быть не может. Иначе Марию давно исключили бы из промоушена. А что касается угроз расправы, то в случае, если бы это было правдой, Агапову ждала бы депортация из страны, потому что закон в Штатах очень строг по отношению к лицам, не имеющим гражданство США.

Затем Агапова дала развёрнутое интервью «Чемпионату», в котором окончательно развеяла все мифы о себе. Однако остаётся непонятным, зачем украинка решила осквернить свою бывшую подругу. Разумеется, после всего того, что вылили на Марию, сама Агапова хотела выяснить отношения с Мороз. К сожалению, оклеветанная казахстанская спортсменка не смогла дозвониться до Марины, так как та занесла Агапову в чёрный список. Однако украинка не рвалась в октагон, хотя у неё неплохие 5-3 в UFC. Вместе с тем она не выступала в октагоне почти два года.

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Видимо, Марина знает, что её ждёт вендетта. А также известно, что у Мороз несколько источников дохода. Один из них — это продажа эксклюзивного контента уровня OnlyFans, чего Мороз вообще не стесняется. В настоящее время это, скорее, модель, чем действующий боец, которого должна опасаться настолько жёсткая в октагоне казахстанская спортсменка. Похоже, смешанные единоборства постепенно отходят для украинки на второй план.

Агапова же в последнем для неё поединке закрыла поражение в UFC, задушив Сабину Мазо. После той победы Мария незамедлительно вызвала своего заклятого врага на бой. Матчмейкеры UFC просто не могли пройти мимо такого яркого сюжета, и запрос «потерпевшей стороны» был удовлетворён. Осталось меньше недели до долгожданной встречи.

И всех интересует вопрос – решится ли Мороз выйти в октагон или в последний «момент» слетит. На днях Убийца демонов опубликовала фото с недвусмысленным обращением: «Это я, попиваю свой кофе в Лас-Вегасе. И жду тут одну разговорчивую барышню, чтобы выбить ей зубы и она больше не смогла много болтать».

Судя по тому, с каким упорством готовится Агапова, рубка ожидается максимально жёсткая. Ответит ли украинская девушка из Флориды за массовые обвинения в адрес казахстанского бойца, узнаем совсем скоро. В любом случае следует, как говорят в таких случаях, запастись поп-корном.

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Заглавное фото: Mike Roach / Josh Hedges/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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