«Наркотики и поножовщина — просто абсурд». Агапова подписала контракт с UFC на новый бой

Накануне украинская девушка-боец UFC Марина Мороз в одном из интервью буквально набросилась с обвинениями на свою коллегу из Казахстана Марию Агапову. Мир единоборств уже привык к определённому уровню трэш-тока, но здесь был откровенный наезд. Причём с обвинениями и без каких-либо доказательств. В частности, украинка заявила, что Мария злоупотребляет наркотическими веществами, угрожала беременной девушке ножом и расправой. А также, по словам Мороз, USADA вынуждено пройти целый квест, чтобы связаться с Агаповой.

Мы не могли оставить ситуацию как есть и связались с менеджером Марии Александром Ромашовым, который ответил на главные обвинения, выдвинутые в адрес Марии. Далее будут обвинения украинской спортсменки и комментарии Александра.

«Говорит: у меня нет денег на еду, помогите. Также разбила машину в наркотическом состоянии. В общем, Мария интересный человек…»

— Это просто абсурд, — делится первой своей реакцией Ромашов. — Во-первых, в зале она максимум продавала свои картины, это общеизвестный факт. Во-вторых, в этом же самом интервью Мороз говорит, что Маша разбила уже две машины. То есть, по её логике, у Маши нет денег и она попрошайничает, но при этом есть деньги не на одну, а на две машины. Также Мороз прекрасно знает, что у Маши есть спонсоры, один из которых также является спонсором Мороз. Она даже знает, сколько денег получает от них Мария. Так что с финансами проблем у Агаповой нет, в отличие от Мороз. В общем, данное заявление — это просто ахинея.

«Она находилась под действием наркотиков, и её выгнали из зала. Она всё время «гульки» — погулять хочется»

— Я так понимаю, Мороз вообще не берет во внимание, что до UFC Агапова досрочно снесла в Invicta всех, кого ей давали, а потом в первом же своём бою в UFC получила бонус. И это, по мнению Мороз, после того, как Маша тренировалась, приходя с ночных наркотических трипов? Ну, не бред ли?!

«В USADA мне говорили, что Машу не могут найти, в зале её нет»

— Интересно, почему тогда Маша без проблем и стабильно допускается к боям, при этом мы не слышим от USADA, что наш боец был пойман на употреблении тяжёлых наркотиков. Если кто не в курсе, то боец раз в месяц заполняет форму, где указывает свое местоположение. И если USADA не может проверить бойца, то это как минимум дисквалификация. Более того, если подобное повторится, это может повлечь за собой увольнение из UFC. Но мало того, что нет отстранений или дисквалификаций, так Марии уже предложен контракт от UFC на бой, который она уже подписала. Ждём официального анонса.

«Преследовала жену бойца, которая беременна — она также угрожала ей ножом. В общем, полиция звонила ей уже четыре раза»

— Надо понимать, что Маша не является гражданкой США. Её могут депортировать и за меньший проступок, чем за статью об угрозе расправой. Но при этом не то что тюремного срока или депортации нет, а даже привода в полицию или штрафа.

«Она сказала, что она сломает меня полностью, она хотела нарочно причинить мне боль»

— В зале, где есть конкуренция, всегда есть недоверие. Если спросить у Агаповой, хотели ли её намеренно травмировать, она ответит, что это так. При том ей ломали орбитальную кость, скорее всего, случайно, но спортсмен будет думать, что это было намеренно. Большинство спортсменов мнительные из-за конкурентоспособности зала. У кого-то просто такой стиль, некоторые выходят побежать и «убивать». Это не относится к Марии, это я говорю в общем.

«Она всем рассказывала, что её хотели изнасиловать. Она знает его всего лишь два дня»

— О попытке изнасилования я узнал из интервью. Исходя из него, я могу обратить внимание на две вещи: Мария и боец были знакомы два дня и он потянулся к ней поцеловаться. По словам Мороз, это ничего такого, но мы, остальные мужчины и женщины, понимаем, что нет желания целовать того человека, к которому тебя не влечёт. Поцелуй – это первый признак, что к тебе проявляют влечение спустя два дня знакомства. Это напористое вторжение в личное пространство. Не знаю, хотел этот боец изнасиловать Марию или нет, но само по себе поведение – неприятное. Если бы Маша начала целоваться с этим парнем, то её бы обвинили в распущенном поведении. Повторюсь, об инциденте я не знал, да и сама Мария не делала никаких заявлений о возможном изнасиловании.

В общем, я бы понял, если бы это была раскрутка боя, — заключает Ромашов, — с трудом, но понял бы. Но всё это просто набор слухов, которые противоречат действительности.



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От редакции «Чемпионата» нам хотелось бы добавить ещё один момент. Прежде чем решаться поделиться с общественностью подобной информацией, нужно иметь какую-то внутреннюю ответственность. Ведь ты можешь на ровном месте сломать своему коллеге-бойцу не только карьеру, но и жизнь. Мы искреннее благодарим Александра Ромашова за то, что он внёс ясность в ситуацию. А Марии Агаповой выражаем искреннее сочувствие, что ей пришлось со всем этим жить почти сутки.