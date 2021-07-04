Скандалы с бойцами в АТТ и авария под наркотой. Украинка Мороз раскрыла правду об Агаповой

Украинская спортсменка, боец UFC Марина Мороз дала интервью YouTube-каналу «Вестник ММА», где она высказалась о представительнице Казахстана, бойце UFC Марии Агаповой.

«У меня нет денег на еду, у меня нет этого. Ой, выручайте меня», — рассказала Мороз. «Она разбила свою машину в состоянии наркотического опьянения. В общем, очень интересный человек… Её выгнали из двух [спортзалов], а в American Top Team (ATT) она угрожала ребятам, и это было снято на камеру. Она находилась под действием наркотиков, угрожала ребятам, и её выгнали из зала. Также преследовала жену бойца, которая беременна, — она тоже угрожала ножом. В общем, полиция звонила ей уже четыре раза. Она выломала двери… И всё — Мария Агапова, наркоманка из UFC.

Она всё время «гульки» — погулять хочется, — продолжает Мороз. — И она начала злиться и психовать на всех, вот типа ревность какая-то. И она начала парню угрожать, а у него есть жена. Она начала угрожать беременной жене, писать ей сообщения, что зарежет её. Потом в ATT на какого-то парня она (наткнулась). Это всё сняли на видео, и хозяева с АТТ выгнали её. Все собрались и сказали, чтобы она собрала вещи и ушла. Она начала накидываться на него, что-то там угрожать, там на английском что-то. Я не знаю точно всех нюансов. Знаю, что было видео, в котором она бросалась на людей и угрожала. В результате выгнали её. Потом, по слухам, её также выгнали и из [другого зала]. Она опять не в адеквате накидывалась на кого-то».

Новость по теме Агапова проиграла Добсон техническим нокаутом на UFC Fight Night

С момента последнего боя Агаповой в августе прошёл целый год. Яркий проспект с рекордом 9-2 ворвалась на арену после нескольких ярких выступлений в Invicta FC, а затем добавила ещё одну во время своего дебюта в UFC против Ханны Сиферс.

К несчастью для Агаповой, её последний бой с Шаной Добсон оказался одним из самых больших апсетов в истории ставок на бои UFC, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Что касается Мороз (10-3), то ее последний бой состоялся в марте 2020 года, когда она победила Майру Буэно Силву. Она должна была встретиться с Манон Фиорот 5 июня, но не смогла выйти на бой из-за травмы глаза.

«Поскольку я тренировалась с Марией Агаповой, я много о ней знаю, — сказала Мороз. «Я никогда не говорила о ней ничего плохого, просто держалась подальше от этого человека, потому что она ведёт нездоровый образ жизни. Мария Агапова к себе настолько несерьёзно относится, что она даже не скрывала [курение травки]. Она пришла и рассказала мне об этом. Она такая открытая девушка, но я просто послушаю и уйду. Но то, что она сказала, что она сломает меня полностью, она хотела нарочно причинить мне боль [на тренировке]… Потому что я не поддержала её в одном эпизоде, сказав: «Мария, ты должна подумать. Ты либо тренируешься, либо гуляешь».

«И она стала говорить всем вокруг, что собирается что-то нарочно сломать на тренировке — чтобы травмировать меня. Но когда вы говорите всем вокруг, что собираетесь сделать что-то плохое, с вами происходит обратное. Вот что с ней случилось — она сама травмировалась».

Далее Мороз отметила, что она жила в том же районе, что и Агапова, и часто видела полицию в её доме, и в одном случае Агапова была в наручниках. «Железная леди» также рассказала, как USADA часто приходило к ней, чтобы спросить её, где была Агапова, когда они не могли её выследить.

С тех пор Агапова работает с MMA Masters.

Дэн Ламберт, основатель American Top Team, воздержался от комментариев в адрес Агаповой:

«Я не обсуждаю людей, которые больше не тренируются в нашем зале. Поэтому никаких комментариев по Марии».