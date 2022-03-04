«Хочет скушать бургер, но не может». Интервью с Уланбековым и шутка брата Хабиба

Меньше двух дней осталось до UFC 272, где в главном бою подерутся непримиримые «друзья» Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон. Участие в крупном турнире примут и россияне: в частности, наш соотечественник Тагир Уланбеков проверит себя в схватке с опытнейшим Тимом Эллиоттом. Мы поговорили с Тагиром про плюсы подготовки в США, оценили значение Хабиба в качестве секунданта и обсудили кандидатуру лучшего бойца в истории ММА.

— Как прошёл тренировочный лагерь, где готовились?

— Тренировочный лагерь начался в России, работали в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Потом продолжили тренироваться в Америке. Основная подготовка проходила именно тут.



— Почему наши бойцы всё чаще готовятся в США?

— Здесь лучше условия, да и важно здесь акклиматизироваться. Насчёт условий: самое важное, что тебя тут никто не отвлекает. Дома всё равно какие-то дела, отвлекающие факторы. Поэтому стараемся уехать за два-три месяца до боя, чтобы вообще не отвлекаться.

— Как проходит весогонка, много ли приходится сгонять?

— «Гоняю» прилично, да. Осталось совсем немного, буквально две тренировки. Всё идёт по плану, всё хорошо.



Тут в кадре (интервью проводилось по видеосвязи. — Прим. «Чемпионата») неожиданно появился улыбающийся Умар Нурмагомедов, который тоже выступит на UFC 272. Умар с заразительным смехом протянул в камеру аппетитный бургер, оказавшийся прямо перед лицом Уланбекова: «Вот этот бургер Тагир сейчас очень хочет скушать. Но не может. Он на диете».

Фото: «Чемпионат»

— Как отреагировали на кандидатуру Тима Эллиотта? Обрадовались, что подерётесь с таким опытным бойцом?

— Хотел получить такой бой. Если я не буду драться с такими соперниками, не смогу проверить свои навыки. Эллиотт — крепкий боец, бившийся за пояс. Именитый и возрастной спортсмен. Я рад, что мне дали именно такого оппонента. Но не могу сказать, что готовился как-то по-особенному.



— Насколько высоко значение Хабиба в качестве вашего секунданта?

— Со мной на бой выйдет не только Хабиб, но и ещё и Хавьер Мендес с Исламом Махачевым. Понятно, что внутри клетки ты один дерёшься. Но когда в твоём углу такие именитые люди, это очень мотивирует.

— Во время напряжённого боя получается слушать подсказки?

— Да-да, конечно. Кроме угла, ничего не слышу вообще.



— Вы хотели учить английский язык. Как сейчас с ним обстоят дела?

— Уже знаю чуть лучше, работал над этим. Уже более-менее понимаю, что тренер говорит, партнёры.



— Как относитесь к феномену Хамзата Чимаева?

— Ну, как отношусь… Боец как боец, крепкий и хороший. Раз вокруг него такой хайп, значит, он его заслужил.

— Вам сейчас 30 лет — для легковеса уже солидный возраст. Не жалеете, что не попали в UFC пораньше?

— Не могу сказать, что жалею. Получилось так, как получилось. Вот прошлый год прошёл практически без боёв из-за травмы, это действительно проблема была. А так я в расцвете сил нахожусь сейчас.



— Сколько лет ещё планируете выступать?

— Думаю, годика два, максимум три. Не хочу, чтобы мне было 40 лет и я всё ещё дрался. Максимум 33-34 года, в этом возрасте я закончу.



— Не рассматриваете ли варианты с другими промоушенами, например, вернуться в организацию Хабиба?

— Я уже был там, выступал долго. Возвращаться не планирую пока точно. У меня контракт с UFC, я нацелен завоевать титул здесь.



— Что хотите делать после завершения карьеры, не думаете остаться в спорте?

— Пока над этим не задумываюсь, времени нет. Какой-то свой бизнес хочу. Не буду просто лежать дома и смотреть телевизор. Хочу быть полезным как для себя, так и для общества.



— Некоторые бойцы оспаривают тот факт, что Ислам Махачев заслужил титульный бой. Что вы думаете?

— Ислам заслужил драться за титул, у него большая серия побед. Всегда будут люди, которые тебя критикуют, кого бы ты ни победил. Но Махачев каждый раз выходит и доказывает, что входит в число лучших.

— Что думаете про недовольство многих бойцов UFC низким уровнем доходов?

— Не знаю, я своими гонорарами доволен. А кто кому мало платит, кому много — я не знаю. Наверное, есть кто-то, кто заслуживает большего. Но про себя могу сказать, что я получаю своё по праву.

— Часто ли смотрите бои по телевизору? Может, интересует тема кулачных боёв или поп-ММА?

— Обычные поединки смешанных единоборств смотрю, поп-ММА — точно нет. Там бойцы задевают честь друг друга, что хотят говорят и после этого дерутся, руки пожимают. Я считаю, это не мужское дело.



— Кто лучший боец в истории ММА?

— Скажу не задумываясь — Хабиб Нурмагомедов. Рекорд 29-0, ни одного поражения. Он не проиграл даже раунда. И я знаю Хабиба 15 лет: слава ни на каплю его не изменила. Он всегда был рядом с нами и сейчас рядом, оставив все свои дела, даже семью. Всегда пишет, звонит и помогает, даже когда находится далеко. Всё контролирует. Он чемпион не только в спорте, но и по жизни.