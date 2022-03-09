Не пожалел потрясённого соперника. Роман оформил лучший нокаут в жизни. Видео

В ночь с 12 на 13 марта состоится турнир Bellator 276, который возглавит поединок между вторыми номерами полулёгкого веса Адамом Боричем и Мадсом Бернеллом. Кроме того, в турнире примет участие талантливый полусредневес Роман Фаральдо, которому будет противостоять Келвин Рэйфорд. В прошлый раз Фаральдо отличился очень ярким финишем. Давайте вспомним, как это было.
Тогда на счету Романа было пять побед нокаутом в пяти поединках. И в ноябре 2021 года на турнире Bellator 271 ему дали Роберта Тёрнквиста, который не мог похвастать аналогичной статистикой. У него было 11 побед и 7 поражений. Большинство побед одержано сабмишеном (7). Этот контраст придавал дополнительную интригу, которую тут же развеял Фаральдо.
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С первой минуты Роман успешно перебивал Тёрнквиста в стойке, выбрасывая хлёсткие удары. Роберт физически не успевал за действиями непобедимого Фаральдо. Роман легко и даже играючи переигрывал своего соперника, не подпуская того на ближнюю дистанцию, чтобы Тёрнквист провёл тейкдаун.
А на второй минуте случился ключевой эпизод. Фаральдо потряс своего визави хлёстким левым хуком. Роберта повело, и он отошёл назад. Роман увидел это и указал на Тёрнквиста пальцем, намекнув, что не пожалеет его. Фаральдо разогнался и провёл летящее колено точно в голову своего соперника. Тот в беспамятном состоянии отлетел к сетке — никакое добивание уже не требовалось. Всё было понятно.
Таким образом, мы увидели нокаут в стиле Хорхе Масвидаля, оформившего его в бою с Беном Аскреном и потратившего на это дело на минуту меньше. Символично, что его повторил одноклубник по American Top Team. «С кем поведёшься, от того и наберёшься» — эта пословица идеально иллюстрирует увиденное. Надеемся увидеть что-то экстраординарное в исполнении Романа Фаральдо и в эти выходные.
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