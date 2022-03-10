Зачем Хабиб подписал экс-чемпиона UFC? Харитонов отправит дос Сантоса спать

Хабиб Нурмагомедов и его промоушен Eagle FC продолжают шуметь в медиапространстве. Совершено очередное громкое подписание: экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос присоединился к Eagle FC вместе с несколькими другими бойцами. 38-летний бразилец по прозвищу Цыган планировал закрепиться в роли профессионального боксёра, но, видимо, Хабиб сделал ему более солидное предложение. Как бы то ни было, переход дос Сантоса — большое событие для промоушена.

Конечно, с профессиональной точки зрения Цыган давно превратился в сбитого лётчика. Он покинул UFC после четырёх поражений подряд, неизменно улетая в тяжёлые нокауты. С другой стороны, дос Сантос дрался только с топовыми соперниками: Фрэнсис Нганну, Сириль Ган и Кёртис Блэйдс — лидеры тяжёлого дивизиона UFC. Поэтому дос Сантоса вряд ли стоит окончательно списывать со счетов. 20 мая бразилец пройдёт важную проверку в бою с Йорганом Де Кастро.

Если дос Сантос победит, он вполне может встретиться в поединке за чемпионский пояс с Сергеем Харитоновым. Россиянин недавно успешно дебютировал в Eagle FC, легко нокаутировав опытного Тайлера Спонга. После победы Десантник заявил о желании выиграть титул промоушена, правда, есть одна загвоздка: формально Харитонов остаётся бойцом Bellator и ему могут запретить выступать в других организациях. Но мы верим, что Хабиб найдёт решение ситуации.

Потенциальный бой дос Сантос — Харитонов представляет собой прекрасную вывеску. Да, на двоих легендарным бойцам уже под 80 лет, зато их имена знакомы любому поклоннику смешанных единоборств. В таком поединке однозначно не будет долгих клинчей и работы в партере. Это будет жестокий размен двух ветеранов, сохранивших свой тяжелейший удар. Скорее всего, всё закончится уже в первом раунде.

Кстати, Харитонов однозначно не будет в этом бою андердогом. Хотя Сергей давно не выглядит идеальным атлетом, челюсть у него точно крепче, нежели у откровенно «пробитого» дос Сантоса. Мы бы поставили на победу россиянина нокаутом на первых минутах: прогноз смелый, но вполне реалистичный, учитывая, что Десантник в стойке очень неплох. Впрочем, сначала нужно, чтобы поединок Харитонова с Цыганом вообще организовали — и мы очень на это надеемся.