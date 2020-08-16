Удар-обманка и добивание здоровяка из Суринама. Карьера знаменитого Цыгана разрушена?

Предварительный кард грандиозного турнира UFC 252, к сожалению болельщиков, оказался не самым зрелищным. Но основная часть шоу с лихвой компенсировала этот недостаток. Одной из самых ожидаемых дуэлей вечера в Лас-Вегасе была встреча экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Джуниора Дос Сантоса с классным нокаутёром из Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.
Дос Сантос подходил к этому противостоянию после двух досрочных поражений кряду и результат боя должен был дать ответ на главный вопрос – способен ли ещё бразилец на один титульный забег, или же его ожидает плавное превращение в гейткипера.
Розенстрайк же выходил в клетку после первого поражения в карьере. В мае Большой мальчик за 20 секунд был нокаутирован Франсисом Нганну и теперь ему предстояло доказать, что та неудача не надломила его.
Бойцы начали противостояние очень аккуратно. Первые минуты телезрители видели то, что в единоборствах принято называть «шахматной партией». Соперники искали нужную для себя дистанцию, раздёргивали друг друга, но до реально опасных атак не доходило. В середине первой пятиминутки Дос Сантос активизировался, и донёс до суринамца размашистую двойку. Тот больше работал лоу-киками, но к концу раунда активизировался и донёс несколько ударов до цели. В целом, раунд прошёл без явного преимущества кого-либо. Его концовка была подпорчена неприятным эпизодом, когда Розенстрайк пробил ниже пояса, что даже заставило бразильца взять паузу.
В перерыве команда Жаирзиньо советовала ему начинать чаще подключать руки. Боец внял призывам команды. Вторая пятиминутка также проходила в достаточно размеренном темпе. Но суринамец постепенно начинал перебивать оппонента. Как и в первом раунде, в середине пятиминутки Дос Сантос отметился неплохим попаданием справа, но Розенстрайк показал, что умеет держать удар.
Уже почти сразу после этого наступила развязка. В одном из эпизодов Жаирзиньо донёс до противника точное попадание справа. Дос Сантос устоял, но явно был ошеломлён и потерял концентрацию. Через несколько секунд Большой мальчик проявил неожиданную хитрость. Джуниор оказался у сетки и среагировал на ложный джеб оппонента, зевнув тяжелейший апперкот справа, от которого у него подкосились ноги.
Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Джуниора Дос Сантоса
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC
Тут же в голову Дос Сантосу прилетел боковой слава, а затем Розенстрайк буквально ураганам полетел на добивание. Его соперник в этот момент попытался встать и пропустил ещё несколько оглушающих ударов. Кажется, рефери вмешался с большим опозданием. Всё было ясно ещё после роковой двойки, начавшейся со плотного апперкота.
Таким образом, Розенстрайк добыл пятую победу в UFC, закрыл поражение от Нганну и заполучил в коллекцию викторию над ещё одним экс-чемпионом (ранее он бил Андрея Орловского). Что касается Дос Сантоса, то теперь, похоже, бразилец окончательно получит статус сбитого лётчика. Посмотрим, будет ли у 36-летнего спортсмена желание продолжать карьеру после трёх тяжёлых поражений подряд.
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