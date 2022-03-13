Летящее колено ценой в $ 50 тыс. Россиянин спас бой одним ударом. Видео

В ночь с 12 на 13 марта прошёл турнир UFC Fight Night 203. В главном бою Магомед Анкалаев разобрался с Тиаго Сантосом решением судей. Но этот турнир открыл куда более яркий поединок с участием другого российского полутяжа Азамата Мурзаканова. Ему противостоял камерунец Тафон Нчакви. Для россиянина это дебют в UFC.

Мурзаканов имеет превосходную статистику из 10 побед и ни одного поражения. Семь раз он праздновал успех нокаутом. В UFC россиянин попал через Претендентскую серию Даны Уайта, нокаутировав в первом раунде Матеуса Шеффела. А у соперника Азамата шесть побед при одном проигрыше. Он провёл в UFC три боя и победил в двух из них. Причём те три схватки прошли полную дистанцию. В конечном счёте из-за разницы в статистике фаворитом встречи считался россиянин.

Видео доступно на канале UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Первый раунд начался с разведки одиночными ударами. Бойцы провели его на первой-второй передаче, не переходя в длительные размены. Видимо, они опасались ударной мощи друг друга. Явного преимущества ни у кого из них не было, но у Нчакви на пару попаданий значилось больше. Плюс он вёл поединок в более активной манере, из-за чего выглядел немного предпочтительнее в стартовом отрезке.

Второй раунд прошёл в аналогичном ключе. Азамат отличился несколькими хорошими контрпанчами в начале пятиминутки, но затем стало заметно, как он вымахался. И в итоге инициатива перешла к камерунцу, который всё чаще доносил удары до цели. Россиянин всё чаще опускал руки и только отбивался от натиска Тафона, чьё преимущество становилось более очевидным, чем в первом раунде. Так вторая треть поединка снова ушла не к Мурзаканову.

Чтобы одержать победу, Азамату нужно было досрочно заканчивать. Пятиминутка началась так же, как и первые две. Но затем россиянин немного взвинтил обороты и перешёл в короткое контрнаступление, которое закончилось летящим коленом. Нчакви красиво упал с прогибом и отправился в нокаут без добивания. Мурзаканов проявил себя благородно, не набросившись на лежащего соперника.

Таким образом, Азамат Мурзаканов одержал яркую победу в своём дебютном бою в UFC. Хотя нельзя сказать, что всё шло по плану. Тем не менее он сделал камбэк и получил заслуженный бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.