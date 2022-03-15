Судейские решения? Нет, не слышал. Волкову дали высококлассного финишёра. Видео

19 марта пройдёт первый в этом году европейский турнир UFC London, который возглавит битва тяжеловесов. Шестой номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков встретится с 11-м номером англичанином Томом Аспиналлом. Аспиналлу пророчат большое будущее, в связи с чем он котируется на одном уровне с Драго. Англичанину принадлежит уникальное достижение — он ни разу не доводил бой до судейского решения.

Вообще, Том считается отменным ударником. Доказательством этому является 9 из 11 побед нокаутом. Остальные два поединка были выиграны сабмишенами. Одной из жертв удержания стал Андрей Орловский, который никогда не проигрывал сабмишеном. Они встречались год назад, когда никто из них не был рейтингован в топ-15 дивизиона.

Видео доступно на канале UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Англичанин контролировал ход поединка с самого начала. Орловский пытался разорвать дистанцию длинными сериями ударов, но Аспиналл сохранял расстояние. И благодаря контролю Том смог прижать Андрея к сетке, где потряс его двойкой и сразу же осыпал белоруса градом ударов. В ходе того избиения англичанин нанёс по меньшей мере 20 ударов.



Хотя Орловский принял на себя большой урон, он смог отбиться и связать Аспиналла в клинче. Благодаря этому Андрей спасся от досрочного поражения в первом раунде. Вторая пятиминутка началась с двух успешных двоек Питбуля. Но затем Том сделал проход в ноги и сразу вышел на удушающий со спины. Орловский не стал сопротивляться и похлопал спустя мгновение.



Подозрительно очень лёгкая сдача со стороны белоруса. Тем не менее Андрей является единственным оппонентом, который проиграл Аспиналлу не в первом раунде. Вообще, англичанин является уникальным бойцом, у которого ни один из поединков не прошёл полную дистанцию, неважно, чем он закончился, победой или поражением.



На примере боя с Орловским ответственно заявляем, что Волкова ждёт очень тяжёлое испытание против бойца, который довольно грамотно бьётся в стойке и в случае чего может даже стянуть в партер, где способен финишировать в первом или втором раундах. Учитывая, что турнир пройдёт в родной для Тома Англии, есть все поводы полагать, что Дана Уайт подготавливает почву для очередного проспекта. Остаётся надеяться, что Драго не окажется трамплином в эти выходные.