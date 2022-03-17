«Мистер Нокаут» — провал российского кино? Халатное отношение к истории и клюквенные клише

Смотреть фильм можно, но не очень нужно. Даже если вы фанат бокса.

Над российским кино принято снисходительно посмеиваться. Наш кинематограф действительно даёт много поводов для шуток, но следует признать: жанр спортивной драмы освоен нашими творцами совсем неплохо. «Легенда №17», «Чемпионы», «Движение вверх» — при всех своих недостатках данные фильмы получились качественными и собрали отличную кассу. А раз смотрят, надо снимать ещё — так и появился «Мистер Нокаут».

Выбор темы вполне себе удачный: Валерий Попенченко — человек с интереснейшей судьбой. Уроженец Кунцево был не только олимпийским чемпионом, но и крайне разносторонним человеком: мастерски играл в шахматы, блистательно знал английский язык и делал солидные успехи в науке. Попенченко даже хотел стать космонавтом, но жизнь распорядилась иначе — Валерий загадочно погиб в возрасте 37 лет, упав с высоты трёх этажей. Простор для киноистории имелся грандиозный.

Мы не кинокритики, поэтому про качество самого фильма будет только «штрихами». Главный герой в исполнении Виктора Хориняка очень хорош: высокий, чуть нескладный, добродушный — именно таким был Попенченко. Актёрская игра тоже на уровне. А вот Сергей Безруков, исполняющий роль тренера Григория Кусикьянца, откровенно разочаровал. Сергей словно «выжимает» из себя образ хамоватого и грубого наставника. Остальные актёры не раздражают, что уже хорошо.

Снято всё добротно, с технической точки зрения фильм неплох. Увы, сцены бокса оказались уровнем ниже: далеко не только до блестящего баскетбола «Движения вверх», но и до средних хоккейных баталий «Легенды №17». А ведь именно бокс, по идее, должен приковывать зрительское внимание. Более-менее неплохим получился разве что финальный поединок, но о нём позже. С другой стороны, даже в «Рокки» сцены боёв сомнительны, зато американский фильм берёт другими сильными сторонами.

Может, «Мистер Нокаут» силён исторической точностью? К сожалению, нет. История Попенченко странным образом изменена, непонятно в каких целях. Что говорить, если даже финальный бой ОИ-1964, выигранный Валерием меньше чем за минуту, показан в виде длительной и напряжённой битвы. Наши творцы вновь решили просто скопировать Голливуд, выдав вместо уверенной победы нашего боксёра эпичное надуманное противостояние. Неужели не было других вариантов «нагнать драматизма» и избежать настолько избитых штампов?

Список ошибок слишком велик, чтобы перечислять их полностью. Перепутаны многие даты и последовательность событий — создателей они словно не интересовали. Даже с невестой, ради которой главный герой фильма вроде бы и совершает свои подвиги, Валерий на самом деле познакомился уже после триумфальной Олимпиады. Художественный фильм не обязан быть документальным, но это не повод превращать его в фэнтези, привлекая зрителя именем реального героя спорта.

Ладно бы только история, проблема в том, что показанные события просто не стыкуются с логикой. Подростка, который успешно занимается боксом, обижают сверстники — это как? Кусикьянц пробирается коком на военный корабль, где служит его подопечный, и там его тренирует. Так точно было на флоте? Мало того, Попеченко потом ещё и участвует в «клюквенных» боях на голых кулаках! Это, очевидно, было вписано в сценарий в угоду нынешнему мейнстриму. И вот из таких «странностей» соткан весь фильм.

На подобные вещи можно было бы не обращать внимания, если бы имелся интересный сюжет. Но смотреть «Мистер Нокаут» можно, только если вы никогда не видели других спортивных драм. Каждую минуту узнаются ходы, сотни раз использованные в других спортивных драмах. Флешбэки из детства, «не такой как все» тренер, злой чиновник-бюрократ – все эти клише вы знаете наизусть.

Подводя итог, можно сказать — смотреть фильм можно, но не особо нужно. «Мистер Нокаут» не выделяется абсолютно ничем. Исторические факты брошены в шапку и вынимались рандомно, «клюква» не веселит, штампы никак не обыграны.

Это очередное проходное произведение, которое пытается сыграть на старых победах советского спорта. Увы.