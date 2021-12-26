Смертельно больной боксёр вышел в ринг ради счастливого Рождества семьи и смог победить

На календаре 26 декабря. Католическое Рождество позади. И, очевидно, невзирая на то, что главные новогодние выходные впереди, праздничное настроение уже берёт своё. В такие дни наступает время атмосферных историй. Одна из таких случилась почти 100 лет назад с американским боксёром Билли Миске. Да, его жизнь походит на драму, но то, что от неё веет неким волшебством, несомненно. Рассказываем грустную, но по-настоящему голливудскую историю.

Кто такой Билли Миске?

Американец немецкого происхождения появился на свет 12 апреля 1894 года в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США). Семья Билли никогда не жила в достатке. С юных лет парень занимался боксом, а в 19 лет дебютировал на профессиональном ринге. Физически мощный и одарённый тяжеловес был заточен на работу над собой и постоянное совершенствование навыков, так как в боксе была не только его страсть, в спорте он видел единственный реальный и стабильный источник дохода.

Нельзя сказать, что его карьера получалась безупречной. Бойцы тогда выходили на ринг для того, чтобы прокормить себя и свои семьи, так что бились спортсмены кость в кость. На этом фоне Миске познал и горечь поражений, несколько его поединков завершились вничью, но в целом Билли был недалёк от элиты тяжёлого веса. Доказательством этому служило и то, что в 1918 году он дал очень конкурентный поединок будущему чемпиону мира, легендарному Джеку Демпси. Последний сумел победить лишь по очкам и впоследствии признавался, что едва выдержал натиск соперника. Так что Миске был буквально в шаге от признания широкой общественности, но в том же 1918 году случилось несколько событий, которые определили всё дальнейшее будущее Миске.

Диагноз

Итак, 1918 год. Для начала скажем, что в этот год Билли обзавёлся семьёй. Его избранницей стала девушка по имени Мэри. Но радостное событие на личном фронте и неплохой год в плане спортивной карьеры были омрачены проблемами со здоровьем. Врачи поставили молодому парню страшный диагноз – Болезнь Брайта, которая сейчас больше известна под названием нефрит. В то время этот недуг практически не поддавался лечению. Медики отвели Миске не более 5 лет, да и то, если ему повезёт. Кроме того, ему советовали завязать со спортом. Казалось, эта рекомендация была очевидной. Ведь, как известно, серьёзные нагрузки сказываются на работе почек. Но Миске не рассматривал вариант ухода из спорта.

Всё дело в том, что давний семейный бизнес прогорел и Билли был по уши в долгах. Его близкие нуждались в деньгах, и отказаться от продолжения карьеры Миске не мог. В первые годы после постановки диагноза он не снижал активности и снова боксировал с лучшими. Билли ещё дважды выходил в ринг всё с тем же Демпси и дрался за титул чемпиона мира. Тогда он заработал очень хорошие деньги. Но какой ценой! Демпси нокаутировал оппонента в первой четверти поединка и отметил, что это был уже не тот Билли, с которым он дрался совсем недавно.

«Я чувствовал, что это уже не тот боксёр. Но он просил меня об этом бое, ему были нужны деньги. Билли был морально сломлен. Я хотел его нокаутировать в первом раунде. Но сначала получалось не всё. Однако в третьем раунде я попал», — вспоминал Демпси.

Тем не менее невыразительные выступления порой сменялись яркими победами. Мощнейший удар всё ещё был при Миске. Как бы то ни было, со временем ему становилось только хуже. К 1923 году Билли уже был измождён и практически не выступал. В январе он нокаутировал Гарри Фоли, а потом Миске пропал с радаров очень надолго.

Последний бой — ради семьи

Осень 1923 года. Замученный болезнью Миске стал совсем плох. Он не выступал более полугода. Его почки почти не работали. Крупный и молодой мужчина вынужден был питаться одними лишь бульонами да варёной рыбой, так как его организм уже не справлялся с другой пищей. Впрочем, на роскошные столы денег не было и так. На тот момент у Билли уже появились дети. Большая семья проедала гонорары Миске за минувшие бои и вынуждена была себе во многом отказывать.

Прекрасный семьянин Билли Миске не мог смотреть на всё это и решил оказать семье едва ли не последнюю услугу. Уже в ноябре он понимал, что средств на празднование Рождества не хватает. Тогда он пошёл к своему многолетнему менеджеру и попросил у него устроить ему ещё один бой.

Тот в изумлении спросил, в своём ли уме Миске. Функционер как никто другой знал, что Билли очень плох, и даже предлагал боксёру денег, лишь бы тот отказался от своей идеи, но Миске был непреклонен.

«Какая разница, убьют меня в ринге или нет? Это лучше, чем ждать конца в кресле-качалке», — отвечал менеджеру Миске.

Тот в итоге сдался и согласился устроить давнему клиенту бой, но с условием.

«Сделай одну вещь. Иди в зал и потренируйся, посмотрим, какое у тебя состояние и сможешь ли ты боксировать», — сказал менеджер.

Билли без обиняков ответил, что такой возможности у него нет чисто физически, ибо состояние здоровья было очень плохим. Невзирая на всё это, менеджер выполнил практически последнюю волю своего клиента и друга. 7 ноября Миске вышел в ринг против жёсткого нокаутёра Билла Бреннана и остановил его мощнейшим ударом в четвёртом раунде. Это была настоящая сенсация. За тот поединок больной и измученный боксёр получил хороший на тот момент гонорар — $ 2400.

На эти деньги через месяц с небольшим он устроил семье настоящий счастливый праздник. Рождественским утром дети Миске сбежали вниз по лестнице и увидели под новогодней елью игрушечный поезд, детское пианино и ещё множество подарков, сложенных горой. Вечером вся семья собралась за большим столом и отведала роскошный ужин. Наверное, это был идеальный день. А уже следующим утром Билли стало плохо и он вызвал своего менеджера, дабы тот отправил его в больницу. Лишь в лечебном учреждении он признался жене, что его болезнь смертельна. Всё это время он скрывал от неё правду, выдавая лишь часть информации. 1 января 1924 года Миске ушёл из жизни. Да, Билли не стал чемпионом мира и не вошёл в историю как легенда или звезда, но именно такие люди и такие истории доказывают, что героизм кроется в деталях, которые порой не рассмотреть даже самым близким людям.