Гора из «Игры престолов» против другого великана. Соперник в ринге не Пёс, но ещё страшнее

19 марта в Дубае пройдёт боксёрский турнир, который возглавят двое сильнейших людей мира Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Григора Клигана и прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», и англичанин Эдди Холл по прозвищу Зверь.

Когда бой?

Начало трансляции запланировано на субботу, 19 марта, в 23:30.

Где будут транслировать поединок Гора — Холл?

Схватку покажут на стриминговой платформе segi.tv. Стоимость просмотра бесплатная.

Полный кард турнира

В отличие от других бойцовских турниров, разогревочных схваток в этот вечер не назначено. То есть событие представлено только одним боем, главным.

Что нужно знать о бойцах?

Бьёрнссон и Холл — успешные пауэрлифтеры. Холл является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2017 года, а Бьёрнссон — 2018-го. Вдобавок к этому Хафтор трижды побеждал на Arnold Classic, а Холл ни разу не поднимался выше шестого места. Их вражда началась в 2017 году, когда Эдди стал чемпионом мира. Но Гора не признал победу англичанина, обвинив его в запрещённых повторениях, а также необъективном судействе. В результате Холл впал в глубокую депрессию.

Фото: instagram.com/thorbjornsson

Однако британцу Холлу принадлежал мировой рекорд по становой тяге. Он поднял штангу весом 500 кг в 2016 году. В мае 2020 года, в разгар пандемии, Бьёрнссон в своём зале в присутствии объективов камер канала ESPN побил рекорд Эдди на 1 кг. Тем самым Гора подогрел интригу и предложил своему принципиальному сопернику сойтись в боксёрском ринге.

«Мне предложили семизначный контракт, самый большой в моей жизни, я его уже подписал. Эдди, я только что нокаутировал твой рекорд. А теперь хочу нокаутировать тебя самого в ринге. Пришло время взять в руки ручку и подписать контракт на бой. Я готов. А ты, Эдди?»

Холл принял вызов и прокомментировал его в «Фейсбуке»:



«Дело не в деньгах и не в нашем противостоянии. Всё потому, что ты обозвал меня читером на турнире World's Strongest Man в 2017 году. Я ложусь с этим спать, я это никак не забуду. Ты так и не извинился. Мне всё равно, что твой рост 6 фунтов и 9 дюймов (205 см. — Прим. «Чемпионата»), мне всё равно, что ты настоящий гигант. Мне плевать. Я буду тренироваться очень усердно. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы оторвать твою чёртову голову. Гора, начинай тренироваться. Увидимся в ринге».



Изначально они должны были встретиться в ринге в сентябре 2021 года, но Холл порвал бицепс два месяца до поединка. Таким образом, их бой был перенесён на март.

Кто фаворит поединка?

Фаворитом встречи считается Бьёрнссон, в пользу которого говорит не столько его роль в «Игре престолов», сколько антропометрия вкупе с бойцовским опытом. Рост исландца составляет 205 см, а у Холла — 191 см. Что касается веса, то суммарно они весят около 300 кг, что делает их бой самым тяжёлым в истории бокса. Хафтор показал на весах 152 кг, а Эдди — 142 кг. У обоих бойцов не бойцовский бэкграунд, но Зверь из Англии позже пришёл в бокс, и его работа на лапах совсем не впечатляет. Уровень скиллов не выше, чем у Михаила Кокляева.

Но и Хафтора трудно назвать профессиональным бойцом. Да, он спарринговал с Конором Макгрегором, но это было по правилам ММА в далёком 2015 году. Да, у него есть три выставочных боя, в которых у Бьёрнссона одна победа при двух ничьих против профессиональных бойцов. Единственный триумф был одержан над 46-летним армрестлером Девоном Ларраттом нокаутом в первом раунде. К тому же Хафтор более атлетичный и подготовленный к боксёрским реалиям, чем Холл. Поэтому мы вправе ожидать быстрого нокаута.