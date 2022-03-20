Саша, что это было? Русский богатырь слился британцу в первом раунде

Всегда приятно, когда в главном бою турнира UFC принимает участие российский боец. Так произошло и на UFC Fight Night 204, где знаменитый Александр Волков встретился с англичанином Томом Аспиналлом. Впрочем, этот поединок мог и не состояться: из-за политической ситуации россияне могли не попасть в Лондон, где проходил бойцовский вечер. К счастью, всё обошлось — наши соотечественники получили визы вовремя.

Волков по прозвищу Драго перед схваткой с Аспиналлом уверенно победил Марчина Тыбуру судейским решением. Тем не менее за нашего богатыря было немного тревожно: его соперник шёл на серии из семи побед, четыре из которых добыл в UFC. Аспиналл имеет славу блестящего нокаутёра, умея «выключать свет» как руками, так и ногами. Зато за Волкова говорил громадный опыт, полученный в боях с самыми опасными тяжеловесами мира.

Главный бой UFC Fight Night 204 начался c весьма острых атак Аспиналла. Британец вёл себя очень агрессивно и уже на первой минуте перевёл Волкова в партер. Александру пришлось непросто: несмотря на активную защиту, он пропустил несколько ударов локтями. Вскоре Драго выбрался и поднялся в стойку, где внезапно свалил соперника ударом. Но, увы, Аспиналл снова легко повалил Волкова и буквально играючи забрал руку на болевой приём.



Александр не стал корчить из себя героя и быстро сдался. Неожиданное поражение россиянина уже в первом раунде! Саша был абсолютно не похож на себя: очень вяло работал в стойке, а в партере и вовсе оказался беспомощен. Конечно, нужно похвалить и Аспиналла, показавшего просто феерическое выступление. Но главная эмоция — глубокое разочарование от действий Волкова. Будем надеяться, что Драго перезагрузится и вернётся в октагон более сильным.