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Конор Макгрегор — Ислам Махачев, реванш Конора и Хабиба, следующий бой Махачева

Махачев точно не Хабиб. Макгрегор вполне может нокаутировать Ислама
Александр Фролов
Конор Макгрегор — Ислам Махачев
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Лучший друг Нурмагомедова далеко не так осторожен, как Орёл.

Легендарный Конор Макгрегор уже больше полугода восстанавливается после серьёзной травмы ноги, полученной в проигранном бою с Дастином Порье. Но ирландец не был бы самим собой, если бы хоть на время отказался от постоянных вызовов и оскорблений конкурентов. На этот раз целью бывшего чемпиона UFC стал наш соотечественник Ислам Махачев, недавно уверенно победивший Бобби Грина.

«Я поборю этого дерьмового Макчавича, не парьтесь. В любой день и ночь. Его удары кулаками, всё это просто жалко. Увидите, когда я вернусь — таким же, как раньше. Кто угодно. В любом весе. В любом месте. Индустрия полна таких дерьмовых пятен», — написал Макгрегор в «Твиттере».

А что если в UFC действительно решат организовать бой Махачева и Макгрегора? Ведь по поводу кандидатуры следующего соперника россиянина идут ожесточённые споры. Кто-то уверен, что Ислам должен сразиться с победителем титульного боя Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи. Другие, как Рафаэль дос Аньос, считают, что Махачев пока не заслужил права бороться за пояс. И тут появляется вариант с Макгрегором, который как раз почти залечил травму.

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Конечно, Махачев давно должен драться за титул. Серия из 10 побед говорит сама за себя. Но если временно забыть про чемпионские амбиции, бой с Макгрегором стал бы для Ислама отличным вариантом. Молчаливому и скромному Махачеву явно недостаёт медийности: противостояние с ирландским трэш-токером превратит дагестанца в полноценную мировую звезду. Да и про финансовый фактор нельзя забывать, ведь Конор по-прежнему приносит огромные деньги.

А что со спортивной составляющей? Сам Махачев после боя с Грином заявил, что легко расправился бы с Макгрегором: «Честно говоря, я уже даже не помню, когда этот парень в последний раз бил кого-то. Ему нужно вернуться, побить кого-нибудь, и погнали. Почему нет? Я разнесу его с лёгкостью. Бой с Бобби Грином был тяжелее для меня, чем будет с Конором».

Однако есть мнение, что схватка с ирландцем точно не будет для Махачева лёгкой прогулкой. Хотя Ислам многое перенял у Хабиба, они с Орлом всё-таки отличаются друг от друга. Нурмагомедов в 2018 году победил Макгрегора в основном за счёт блестящего геймплана: измотал граунд-энд-паундом, немного поработал в стойке и поймал на приём. При этом Хабиб держал в узде эмоции до окончания поединка, что было крайне важно.

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Махачев, кстати, в стойке выглядит лучше Орла. В партере и вовсе великолепен: некоторые спарринг-партнёры называют Ислама лучшим борцом в истории UFC. А вот осторожности россиянину чуть-чуть не хватает: иногда он поддаётся эмоциональным порывам, что может сыграть злую шутку. Именно с Исламом грязный трэш-ток Макгрегора должен сработать: если Махачев выйдет из себя, ирландец получит шанс его нокаутировать.

Конечно, мы немного «дуем на воду». Махачев, разумеется, безоговорочный фаворит возможного боя с Конором. Дагестанец превосходит стремительно стареющего Макгрегора практически во всех аспектах. Если Хабиб добьётся от своего друга максимального хладнокровия, тогда всё точно пройдёт хорошо. Будем надеяться, что схватка Ислама и Конора всё-таки состоится — она просто обязана стать интересной.

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