Босс ONE уверен, что Малыхин круче монструозного Нганну. Какой же абсурд!

«Братик, бродяги задышали после первой пятиминутки! Братик, они не дышат совсем! А это, прикинь, они просто в клинче постояли, без борьбы, без переводов. Я им дам темп, они не дышат совсем. Ты посмотри на них: они чуть в клинче постояли – умерли, брат! Умерли, их нет!» – потешался Анатолий Малыхин на связи с Петром Яном и Ильясом Хамзиным во время просмотра титульного боя между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.

Спустя несколько недель Малыхин нокаутировал белоруса Кирилла Грищенко и выиграл временный пояс ONE. «Теперь я король тяжёлого веса. Сбылась моя мечта», – заявил Анатолий и будто проигнорировал существование тех самых бродяг, чей бой он недавно смотрел в Таиланде по телевизору.

Когда русского тяжа спросили, справедливо ли называть королём чемпиона ONE, он настаивал на своём. «Я тружусь столько же, сколько чемпион UFC или Bellator. Считаю, что ONE скоро будет номером один. Да, я считаю себя королём тяжёлого веса», – заявил Малыхин, но добавил, что шутил во время трансляции. Боец понимает, как тяжело стать чемпионом UFC, и уважает достижения Нганну. Малыхин даже понадеялся, что однажды он проведёт с Фрэнсисом бой – почему-то Анатолий изъявил желание биться именно по правилам бокса.

В UFC Малыхин вряд ли перейдёт – всем известно о его тёплых отношениях с главой ONE Чатри Ситйодтонгом. Сингапурец создал великолепные условия Анатолию: помимо гонораров за поединки, русский боец получает зарплату $ 10 тысяч в месяц. А за нокаут в поединке с Грищенко русский тяжеловес получил двойной бонус – $ 100 тысяч. В UFC таких привилегий нет даже у Хамзата Чимаева, а не секрет, что Дана Уайт очень любит чеченского шведа.

Сингапурский босс не только жирно платит Малыхину, но и организовывает ему крутые поединки. Речь не о Грищенко, а о скорой возможности побиться с двойным чемпионом Ренье де Риддером. Голландец готов подняться в тяжи ради третьего титула. Но Ситйодтонг смотрит дальше – он готов бороться за подписание Фрэнсиса Нганну, чтобы свести его с лучшим тяжем лиги. Глава промоушена, вероятно, не верит в действующего чемпиона Арьяна Буллара и потому сразу решил раскачать теоретическую схватку камерунца с Малыхиным.

«Мне нравится Фрэнсис Нганну, но наши тяжеловесы разнесли бы его. Он просто неполноценный боец. Наверняка если вы спросите о мастере боевых искусств, то посмотрите на Анатолия Малыхина – российского борца с динамитом в руках. Он гораздо быстрее, чем Фрэнсис, намного лучше в партере, уровень чёрного пояса. Он также был чемпионом Европы по грэпплингу. Взгляните на Арьяна Буллара, его борьбу и бокс. Фрэнсис не очень впечатляет на земле. У него сильные цикличные удары, но он не такой техничный боксёр, как Анатолий или даже Арьян», – заявил Ситйодтонг.

Фрэнсис Нганну Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Нет смысла принижать заслуги Малыхина, но сравнивать его с Нганну как минимум странно. Пока Анатолию не встречались соперники уровня даже топ-15 UFC, что уж говорить о Фрэнсисе. У Малыхина превосходный грэпплинг – он блестяще душит соперников и классно забивает их в граунд-энд-паунде, лишая пространства для маневра. Но все соперники Анатолия, которых он победил на земле, уступали ему в мощи, а Малыхин забирает бои внизу именно за счёт физики. Бага Агаев весил на девять кило меньше, Алешандре Мачадо – на 20, а Джейк Хьюн – и вовсе на 27.

Нганну в поединке с Ганом весил 116,5 кг – всего на 3,5 кило меньше Малыхина. Понятно, что Фрэнсис совсем не мастер грэпплинга или борьбы, но, нет сомнений, он становится только лучше и точно не хуже условного Агаева или Мачадо. Получается, даже сильная сторона Анатолия против Нганну может не сработать.

Что говорить о прорезавшемся нокаутирующем ударе. Амир Алиакбари и Кирилл Грищенко – и близко не уровень соперников Фрэнсиса в UFC. Этих бойцов можно поставить в один ряд с засветившимся недавно на «Хардкоре» Луисом Энрике. Бразилец отлетел от Нганну в первом раунде, зато все три раунда отбился с нынешним чемпионом ONE Арьяном Булларом. Энрике проиграл, но вчистую забрал последнюю пятиминутку.

Малыхин и Нганну просто бьются на разных уровнях. ONE – интересная и быстроразвивающаяся лига, но до UFC далеко как в спортивном, так и в финансовом плане. Именно поэтому Нганну, скорее, подерётся с Джейком Полом, чем примет предложение провести поединок в сингапурском промоушене. А ещё в ONE (как и почти везде) не проверяют на допинг: страшно представить, в какой форме выйдет Нганну на поединок с Малыхиным, если камерунца всё-таки уговорят.