Нганну слишком легко разделался с Ганом. Джонсу пора возвращаться в UFC

Титульный бой тяжеловесов UFC Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана должен был стать одним из главных событий в мире ММА в 2022 году. Тяжёлый вес традиционно привлекает повышенное внимание, ведь на кону стоит негласный титул «самого опасного человека в мире». И бой Нганну и Гана действительно должен был стать настоящим событием.

С одной стороны был огромный камерунец, который последовательно разделался со всеми серьёзными оппонентами в дивизионе. С другой — более молодой боец с великолепным техническим арсеналом, который ещё и никогда не проигрывал.

Против Нганну говорило многое. Во-первых, Фрэнсис ещё никогда не защищал титул, да и считался сильно предсказуемым бойцом. Конечно, все прекрасно понимают, как 116-килограммовая гора мышц может легко вырубать соперников одним ударом. Но, как казалось, Фрэнсису не хватало изобретательности. Получался такой громила, который ищет возможность для одного удара, чтобы «потушить свет» сопернику.

В общем-то, Нганну такой образ вполне устраивал. Более того, в последнее время он регулярно говорил о желании попробовать силы в боксе и даже бросал вызов Тайсону Фьюри. Конечно, такие действия лишь подтверждают, что камерунцу комфортнее в стойке, а не в партере.

Во-вторых, Нганну не дрался почти год. В марте 2021 года он нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у того чемпионский титул. После этого Фрэнсис пошёл по пути Джона Джонса, начав требовать для себя более высоких гонораров. Камерунец говорил, что откажется от нового контракта, если ему не увеличат выплаты. В общем, голова Нганну явно была занята не подготовкой к защите, а посторонними мыслями.

С другой стороны, Ган в последнее время был действительно хорош. И, что важно, француз показал себя очень умным бойцом. Где-то он взрывался и добивал соперников, заканчивая поединки досрочно, а где-то спокойно выжидал, предпочитая не рисковать. Например, таким получился поединок с Александром Волковым, который открыл Сирилю путь к бою за титул временного чемпиона.

И, что главное, Ган показал способность биться с соперниками, которые превосходят его в мощи и габаритах. Поэтому Сириль не должен был спасовать перед Нганну.

Нганну показал, что его недооценивают

Этот бой нельзя было назвать ярким, но кто вообще рассчитывал на какое-то шоу в поединке двух тяжеловесов, когда на кону стоит титул? Соперники пытались использовать свои сильные стороны и действовали предельно осторожно. Один удар здесь мог решить всё.

Конечно, поединок сильно контрастировал с тем, что было до него. Если Дейвисон Фигейреду устроил очередную мясорубку с Брэндоном Морено, то у тяжеловесов было куда более стратегическое противостояние.

Но Нганну наглядно продемонстрировал, что все разговоры о его уязвимостях сильно преувеличены. Не может бороться? Как бы не так! Нет стратегии, а лишь расчёт на мощный удар? Смешно. Не справится с быстрым оппонентом, который готов кружить вокруг него? Фрэнсис опроверг всё это в октагоне.

Да, Нганну не нокаутировал оппонента, но он деклассировал его. В течение всех 25 минут боя ни разу не было опасений, что чемпион потеряет свой пояс. Фрэнсис всё контролировал, а в нужные мгновения очень эффективно использовал контроль в партере. У Гана не было реальных шансов с таким соперником.

Пожалуй, единственное, в чём Нганну мог бы быть более эффективным, так это в граунд-энд-паунд. Камерунец имел шикарные возможности, чтобы добить оппонента на настиле, но либо не хотел рисковать, либо просто не мог придумать, как пробить защиту.

У Фрэнсиса нет конкурентов в тяжёлом весе. Где там Джонс?

Для Нганну эта победа стала уже шестой подряд. Да, Ган сумел превзойти своих предшественников, по крайней мере, он продержался всю дистанцию. Но, скажем откровенно, доминирование Фрэнсиса было бесспорным.

И в этой связи возникает вопрос: а что дальше ждёт тяжёлый дивизион UFC? Конечно, всё будет зависеть от договорённостей Даны Уайта и Нганну. Если камерунец сумеет получить ожидаемый контракт, то он может стать доминирующим чемпионом на долгие годы. Кто вообще может оказать ему достойное сопротивление?

Ган в ближайшее время вряд ли получит ещё один титульный бой. По крайней мере, ему нужно одержать несколько побед, чтобы вновь добраться до вершины. То же самое касается и Миочича. Не может же он сразу после поражения вновь подраться с Нганну?

Далее в рейтинге располагается Деррик Льюис, закрывший поражение от Гана впечатляющей победой в поединке с Крисом Даукасом. К тому же Льюис уже побеждал Нганну в 2018 году. Но пока Деррика ждёт бой с Таем Туйвасой. Если там будет победа, то, наверное, титульник будет реальным вариантом.

Далее — Кёртис Блейдс и Александр Волков. Блейдс уже закрыл поражение от Льюиса, но пока ему явно рановато драться за титул, а Волков, к великому сожалению, пока не в полной мере оправдал большие надежды.

В этой ситуации Уайту пора доставать козырь из рукава — Джона Джонса. Если уж сейчас кто и может бросить вызов Нганну, то это экс-чемпион UFC. Здесь, помимо всего прочего, возможна и дополнительная интрига: Джонс, как и Нганну, также требовал более высокие гонорары. Пора UFC раскошелиться и организовать супербой.

К слову, сам Джонс сразу отреагировал на результат боя. Американец выразил уверенность, что уничтожил бы обоих соперников.

«Лол, чёрт возьми, да я могу просто наслаждаться пенсией. В конце дня уничтожу их обоих», — написал Джонс в «Твиттере».

Ну что, Дана, увидим ли мы козырь, припрятанный в рукаве? Когда возвращать Джонса, если не сейчас?