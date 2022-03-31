Танцевал в ринге и летал на ковре-самолёте. Принц стал кумиром Конора и Фьюри

23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится титульный поединок между британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Бой тяжей ждут во всём мире, но в 1990-х главным британским боксёром все считали парня на несколько весовых категорий ниже.

В мае исполнится 20 лет с последнего боя Насима Хамеда, легенды британского бокса, который наводил шум в не самых популярных легчайшем и полулёгком весе. Прощальный поединок Принца с Мануэлем Кальво посмотрели 11 миллионов человек – внушительный результат даже для 2022 года. Всё потому, что йеменский британец умел делать шоу.

Фото: Getty Images

Карьера Насима продлилась всего 10 лет, но вместила больше горячих хайлайтов, чем спортивная жизнь большинства его современников. Хамед эпатировал с первого профессионального боя – на него боксёр вышел в леопардовых шортах и нокаутировал соперника ударом в корпус. С тех пор расцветку он не менял – самый ходовой дизайн леггинсов стал его фишкой.

В детстве Хамед не сомневался, что станет великим боксёром. Он обещал тренеру Брэндону Инглу, что сделает того невероятно богатым. К сожалению, когда боксёр начал зарабатывать миллионы, с первым коучем он поссорился и разошёлся. Самоуверенность Насима отражалась и на стиле: вместо привычной закрытой стойки он танцевал в ринге и при этом владел нокаутирующим ударом.

Хамед дразнил и провоцировал соперников на ошибки – боксёр выплясывал перед ними и выбрасывал обманные удары. Шикарный старт карьеры можно объяснить слабой оппозицией – только у двух оппонентов из 10 был не отрицательный рекорд. Однако Принц продолжил подтверждать огромный талант в поединках с сильными боксёрами.

Фото: Getty Images

Первый 12-раундовый бой Нас провёл с Винченцо Белкастро и играючи перебил итальянского чемпиона EBU, несколько раз отправив его в нокдаун. После лёгкой защиты Хамед пошёл за новым поясом. В поединке за вакантный титул WBC в суперлегчайшем весе он в стиле Мохаммеда Али разделался с крепким Фредди Крузом. Насим ловко уклонялся от всех ударов доминиканца и проводил резкие серии, от которых Крузу становилось не по себе. В четвёртом раунде йеменский британец пропустил хлёсткий выстрел и продемонстрировал крепкий держак, а в шестом забил соперника у канатов, и рефери остановил бой.

Хамед никогда не экономил силы – его кардио было на таком высоком уровне, что Принц не только позволял себе скакать по рингу перед оппонентами, но и крутить сальто во время пауз и после боя. Многие критиковали Принца, якобы тот затягивал поединок с Крузом, хотя при желании мог закончить его быстрее. Возможно, не нарочно, но пять последующих боёв Насим заканчивал не позже четвёртого раунда. При этом уровень оппозиции Хамеда только возрастал.

Фото: Getty Images

Британец становился настоящей звездой. Он избивал всех на своём пути, а его делами занялся легендарный Фрэнк Уоррен. Хамед чувствовал себя неуловимым. Он понимал, как работает бизнес, поэтому не ограничивался стильным и дерзким боксом. Принц сделал целое шоу из появления ринге. Он выходил в декорациях клипа Майкла Джексона, летал над зрителями в железном каркасе, кровати и на ковре-самолёте, выезжал на автомобиле. В ринг Хамед традиционно запрыгивал с кувырка через канаты. Кто-то считал выкрутасы боксёра перебором, но большинство всё же было без ума от Хамеда.

Главная причина – Принц подтверждал уместность эпатажа в ринге. Он не боялся лезть в рубку, но не выходил из неё с серьёзными потерями. Насим не стеснялся издеваться над уже нокаутированными соперниками, пританцовывая в ринге, пока в паре метров от него рефери пытался убедиться, всё ли в порядке у проигравшего. «Я не хвастаюсь, но я слишком хорош для них», – говорил Принц. Для него просто не существовало авторитетов.

Самый известный перформанс Хамеда случился в поединке с Хосе Бадильо. Британец мастерски уклонялся от ударов соперника, вытанцовывал и одновременно выбрасывал точные джебы – все действо напоминало сцену из фильма с Чарли Чаплиным. Эпизод в поединке с Бадильо типичен для стиля Принца, но именно он разошёлся среди фанатов сильнее всего.

Карьера Принца не обошлась без поражения. Хамед нашёл его сам, упорно вызывая на поединок Марко Антонио Барреру. Мексиканец с 52 победами и тремя неудачами шёл андердогом у букмекеров, а большую часть гонорара ($ 8 млн из $ 10 млн) забрал Хамед. Но в ринге доминировал Баррера. Он потряс Насима уже в первом раунде благодаря левому обводящему удару в челюсть, а в третьей пятиминутке отправил в нокдаун после попадания в печень. Баррера действовал собраннее. На протяжении всего поединка он доносил больше акцентированных ударов в голову и победил единогласным решением судей, несмотря на снятый балл: в 12-м раунде Баррера психанул и заломил сопернику руку.

После этого поединка Хамед потерял всякую мотивацию продолжать. Он провёл ещё один бой и забрал тот же пояс IBF, что разыгрывался во встрече с Баррерой. В поединке с Мануэлем Кальво Насим травмировал руку. Боксёр планировал вернуться, но этого так и не случилось. Великая карьера завершилась немного грустно, но после себя Принц оставил не только гору хайлайтов, но и толпы вдохновлённых фанатов, некоторые из которых выросли и стали звёздами единоборств. В любви к Хамеду признавались Тайсон Фьюри, Конор Макгрегор, Амир Хан, Исраэль Адесанья и многие другие топовые спортсмены – это уже о многом говорит.