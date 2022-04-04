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UFC 273: Пётр Ян – Алджэмейн Стерлинг, боец Марлон Мораес нокаутировал Стерлинга коленом, смотреть видео

Стерлинг и до Яна получал коленом в голову. Удар был мощнее, но Алджо не возмущался
Евгений Нарижный
Как Стерлинга били коленом в голову до Петра Яна
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Американец допустил типичную ошибку и проехался лицом по канвасу.

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в со-главном событии вечера Пётр Ян проведёт реванш с Алджэмейном Стерлингом.

Стерлинга можно назвать ветераном UFC. Американец выступает в промоушене с 2013 года, и за восемь с половиной лет провёл 15 поединков. Только три из них завершились поражениями, но если дважды схватки Алджо заканчивались раздельными решениями, то последняя неудача обернулась жёстким нокаутом.

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Речь не о бое Стерлинга с Яном (хотя сходства есть), а о поединке, который состоялся в 2017 году. В главном карде турнира UFC Fight Night Алджо встретился с Марлоном Мораесом. Бойцы располагались по соседству в рейтинге легчайшего веса – Стерлинг шёл восьмым, а соперник – строчкой выше.

Бразильцу потребовалось чуть больше минуты, чтобы откатить Алджо в хвост топ-10. Мораес сразу начал поджимать ямайца к сетке и пару раз уронил его, когда донёс несколько апперкотов и оверхендов. Стерлинг выглядел растерянно – он предпринял попытку выйти на удушение треугольником, но Марлон не попался и позволил оппоненту встать. Возможно, Алджо стоило стараться в партере больше: как только он поднялся, Мораес выкинул колено и попал прямо в голову. Стерлинг рухнул лицом в канвас и остался лежать на земле.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

На повторе хорошо видно, что Алджэмейн допустил типичную ошибку – так хотел вернуться в партер, что полез в ноги и открылся. Из-за такой же осечки случился великий нокаут в голову Бена Аскрена от Хорхе Масвидаля – любителям повозиться на земле стоит быть осторожнее в боях с креативными ударниками.

Друзья Яна и Стерлинга заключили эффектное пари. На кону честь и $ 50 тыс. Друзья Яна и Стерлинга заключили эффектное пари. На кону честь и $ 50 тыс.

Стерлинг давно сделал выводы после того поединка – как минимум не забыл найти три точки опоры, когда Ян бил тот запрещённый удар. После встречи с Мораесом ямаец не проигрывает шесть поединков подряд – с Петром будет сложнее всего, но с его коленей он наверняка не сведёт глаз.

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