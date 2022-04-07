«Он боится драться». Таджикские болельщики раскритиковали Шлеменко после слов Хабиба

Мир смешанных единоборств не ограничивается только грядущим турниром UFC 273, где подерутся Пётр Ян, Хамзат Чимаев и другие звёзды. В частности, большой интерес вызвал Хабиб Нурмагомедов, активно продвигающий свой промоушен Eagle FC. Легендарный Орёл опубликовал фотографию с ветераном Эктором Ломбардом, сопроводив её весьма интересной подписью.
«Кто помнит выступления этого зверя? Когда я только начинал свои выступления за океаном, Эктор уже был звездой и грозой среднего веса в Штатах. Чего стоит одно его противостояние со Шлеменко. У Эктора и Александра с лигой Eagle ещё есть по одному бою в контракте. Было бы интересно посмотреть их реванш».
Идея действительно интересная. В далёком 2010 году Ломбард уже дрался со Шлеменко: россиянин тогда впервые боролся за чемпионский пояс Bellator. Увы, Александр по итогам яркого пятираундового поединка потерпел поражение единогласным решением судей. Как признался наш соотечественник, он выбрал неправильную тактику, из-за чего сумел забрать только последние пять минут поединка. Реванш так и не состоялся.
Александр Шлеменко
Фото: vk.com/fightnightsofficial
Казалось бы, просто хорошая идея от Хабиба. Но публикация Орла внезапно вызвала агрессию у… болельщиков из Таджикистана. Причина проста — совсем недавно Шлеменко по медицинским причинам снялся с поединка против Фаридуна Одилова. Многие посчитали, что Александр таким образом вежливо «отказался» от боя, который не принёс бы ему настолько больших денег, как схватка с условным Исмаиловым или Ломбардом.
Приводим самые популярные комментарии болельщиков. Авторская орфография и пунктуация сохранены.
Умед Хамраев: «Это не уважения вашему чемпиону и вашему поясу который все хотят стать чемпионом и не получает хорошего соперника как Шлеменко это был бы хорошим испытанием чемпиону молодость против опыта, чемпион против легенды а вы как по кайфу делайте бой не понятно».
Хияма Авиценна: «Может в начале сделаете бой Фаридуну как и обещали?».
Н. Сониб: «Фаридуну Одилову по-моему надо уходить с этой лиге».
Бехзод Абдугафаров: «Вы только болтайте это всё ерунда вы не можете как мужчина отвечать на слова!».
Убадиев: «Короче как я понял Шлеменко бегает боится драться».
Кстати, через несколько часов масла в огонь подлил и сам Шлеменко, появившись в комментариях под публикацией Хабиба. Александр выразил готовность подраться с Ломбардом, оставив ёмкое сообщение: «Я готов, сейчас всё будет по-другому.
Конечно, фанатов Одилова можно понять — они расстроены тем, что их любимец не сумел подраться с легендарным Шлеменко. Но у Александра действительно была травма, про которую он не раз говорил в прессе. Бой с Одиловым должен был состояться 1 апреля — возможный поединок Шлеменко с Ломбардом состоится не раньше, чем через месяц-два. Никакого «обмана» тут нет, повреждение вполне может зажить.
Эктор Ломбард,
Фото: Alex Menendez/Getty Images
Если абстрагироваться от обид болельщиков из Таджикистана, потенциальный бой Шлеменко — Ломбард выглядит достаточно привлекательно. У двух ветеранов есть история противостояния, они сохранили немало сил и всегда готовы устроить зрелищный поединок. Поэтому встреча Александра и Эктора станет несомненным успехом для Хабиба и его промоушена. Ждём с нетерпением.
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