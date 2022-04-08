40-летний Головкин хочет третий бой с Канело. Между ним и мечтой — непонятный японец

Если Геннадий будет возиться с Муратой слишком долго, к мексиканцу его больше не подпустят.

Осталось около суток до боя знаменитого Геннадия Головкина с крепким, но далеко не таким именитым Риотой Муратой. Кстати, сегодня, 8 апреля, казахстанскому спортсмену исполнилось 40 лет — весьма солидный возраст для профессионального боксёра. Который к тому же выступает в средней весовой категории, где скорость имеет ключевое значение. Тем не менее ожидания от Геннадия остаются достаточно высокими. Он слишком талантливый спортсмен.

Если Головкин уверенно победит Мурату, все будут ждать его третьего боя с Саулем Альваресом. Нет никаких сомнений, что новая схватка Канело с Геннадием привлечёт огромное внимание болельщиков и соответствующие огромные деньги. Дело не только в том, что трилогии — добрая боксёрская традиция, но и в спорных судейских решениях. Многие до сих пор уверены, что Головкин победил в первом бою с Альваресом и не заслуживал поражения во втором.

А что вообще произошло в двух поединках Головкина и Канело? На самом деле, оба противостояния получились максимально «близкими» — выделить явного победителя было практически невозможно. Судьи оказались в крайне непростом положении: любое решение вызвало бы горячее одобрение одних болельщиков и жёсткую критику от других. Тем более что внимание к противостоянию Геннадия и Сауля было высочайшим во всём мире.

В первом бою Головкин выглядел значительно лучше, нежели во втором. Уже на самом старте казахстанский боксёр начал постепенно захватывать инициативу, смело наступая на Канело. Хотя поначалу мексиканец тоже выглядел неплохо, проводя весьма острые контратаки. Ближе к шестому-седьмому раундам Сауль начал понемногу «подсаживаться» физически, но нельзя было сказать, что Геннадий уверенно забирает бой.



В чемпионских раундах начались «качели», где Головкин снова выглядел чуть посильнее. За казахстанского боксёра говорил не только постоянный прессинг, но и статистика: по общему количеству ударов Канело заметно уступал (169-218), особенно мало претендент выбрасывал джебов (55-108). Оценивать нанесённый урон было сложно, поскольку боксёры ни разу не побывали в нокдауне. Решить исход боя должны были судьи.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Первой удивила женщина-судья Аделаида Бёрд, выставившая удивительные 118-110 в пользу Альвареса. Уважаемый Дэйв Моретти насчитал куда более логичные 115-113 за Головкина, ещё один судья Дон Трелла поставил равный счёт (114-114). Таким образом — ничья, которую многие сразу назвали «ограблением века». Хотя в ринге куда большее недовольство результатом выражал Канело, а сохранивший титулы Головкин расслабленно улыбался.



Естественно, вскоре был организован второй бой, где Головкин уже проиграл решением судей. Поединок тоже получился «близким», хотя Геннадий выглядел чуть бледнее, чем годом ранее. А вот Канело сделал выводы, явно добавив в скорости и тактике. Пожалуй, самым справедливым решением тут была бы ничья, но фортуна и судьи снова улыбнулись Альваресу. Чтобы решить всё окончательно, обязательно нужен третий бой. Которого хочет и Геннадий — надо только красиво победить Мурату.