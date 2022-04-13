«Зачем мне деньги, если буду путать право и лево?» Штырков — о бое с Поветкиным

Всё бóльшую популярность набирают противостояния между бойцами ММА (высокого уровня) и профессиональными боксёрами. Именно по правилам бокса. Топы UFC, самые популярные российские бойцы готовы бросать вызов коллегам из самого джентльменского вида единоборств. Мы обсудили эту тему с одним из самых ярких атлетов России Иваном Штырковым.

После яркой схватки с Магомедом Исмаиловым Уральский Халк получил контракт от АСА и в первом же бою исполнил ярчайший нокаут, который привёл в восторг не только фанатов, но и впечатлил специалистов. Мы разузнали у бойца клуба «Архангел Михаил», готов ли он принять подобное предложение и попробовать себя в профессиональном боксе.

— В последнее время промоутерские компании пытаются совместить самый популярный вид единоборств (ММА) и самый денежный (бокс). В России также состоялись поединки, вызвавшие немалый ажиотаж. Можете разобрать два этих боя – Магомеда Исмаилова и Сергея Харитонова?

— Исмаилов vs Дуродола – это вполне адекватное противостояние. Дуродола, пусть и ветеран, но он настоящий боксёр. У него огромный послужной список, и я даже говорил, что Мага проиграет. Мы, когда даем прогнозы, оцениваем бойцов или боксеров на бумаге, их навыки и опыт. Но в тот день Мага был лучше, а Дуродола не понял, что происходит в ринге.

— После боя с Исмаиловым вас можно было часто увидеть в качестве гостя на разных турнирах. Были какие-то предложения провести бой по боксу или на голых кулаках?

— После боя с Магой интерес ко мне чуть вырос. Было конкретное предложение подраться на кулаках от Top Dog. Причём сразу за чемпионский перстень, но у меня уже был подписан контракт с АСА, а на двух стульях не усидишь. Хотя можно было бы попробовать. Ну и в голые кулаки, когда у тебя есть другая работа, я имею в виду ММА, не стоит заряжаться. Речь даже не про сечки, а про серьёзные травмы кистей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А предложения по линии бокса были?

— Да, были. Сейчас людям интересно смотреть, когда непрофессиональные боксеры выходят в ринг. Это нельзя, конечно, назвать боксом. Скорее, драка по правилам бокса. Сейчас такой момент, когда какие-то предложения, которые не идут наперекор моим принципам и устоям, надо принимать. Век спортсмена недолог, и если у людей есть к тебе интерес, то почему нет. Надо зарабатывать денежку, как-то чуть-чуть обеспечить своё будущее, будущее своей семьи. Поэтому на интересные предложения я отвечу с удовольствием.

— Есть какой-то список боксеров, с которыми вы хотели бы провести поединок?

— Часто организации сводят спортсменов в непонятных весовых категориях, с непонятными количеством и продолжительностью раундов. Привязывать к таким вещам каких-то конкретных людей, я бы не хотел. Опять же, можно подраться с каким-то бойцом ММА по правилам бокса, без борьбы. Когда ты тратишь всю жизнь на спорт, на единоборства и у тебя есть возможность, не переходя в грязь, заработать на спорте, то можно выбрать любой формат, если это достойно.

— Сергей Ковалёв, Александр Поветкин и Денис Лебедев?

— Это будет больно (смеётся). Если мы берём таких боксеров, то это вопрос в цене. Во сколько оценят мою голову организаторы. Хотя зачем мне будут нужны деньги, если я буду путать право с лево.

Опять же, не хочу, чтобы это показалось шутовством. Тут нужно хорошее противостояние при равных шансах на победу. А какие у меня возможности в четырех раундах против Поветкина, что смеяться. Он мне с закрытыми глазами башку снесёт. Деньги — это хорошо, но я не уверен, что мне заплатят столько, сколько я захочу, ну и хватит ли мне гонорара, чтобы вылечить голову.

— Дмитрий Кудряшов должен провести бой с Вагабом Вагабовым. С ним готовы выйти в ринг?

— Можно было бы побоксировать, он не такой техничный, как тот же Поветкин. Я смотрел его бой с Тищенко Женей: видимо, у него уже не такая мотивация, для него такие бои тоже шоу, и он это понимает. Но у него очень сильный удар. На 12 раундов я не подпишусь, а на четыре — почему бы и нет.

— Можно ли такой бой назвать профессиональным боксом или это всё-таки выставочная история?

— Это будет не совсем профессиональный бой по боксу. Да, так скажут и напишут на афишах, но я не профессиональный боксер. Да, это бокс, но для меня это будет драка, и драка будет серьёзная. Меня будут бить, я буду бить в ответ, а я этого не хочу, а значит, буду защищаться. Обсуждать это тяжело, потому что это шоу, и называть это боксом я не хочу, потому что уважительно отношусь к боксерам.