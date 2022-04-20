Никакого секса до свадьбы и шестеро детей после. У Фьюри великая жена

Тайсон познакомился с Пэрис около 16 лет назад на свадьбе общих друзей, когда ей было всего 15, а ему 18. Если Тайсон вырос в цыганской семье в Уайтеншоу, Манчестер, то Пэрис росла в традиционной семье путешественников в Донкастере, Южный Йоркшир. Их вторая встреча случилась на вечеринке по случаю 16-летия девушки – после этого пара начала вместе ходить в кино и кататься на коньках каждые выходные.

Традиционную свадьбу сыграли на глазах у более чем 300 гостей в родном городе Пэрис в ноябре 2008 года. По традиции путешественников они не спали вместе до первой брачной ночи. «Даже после того, как мы обручились, Тайсон спал в трейлере в доме моих родителей», – вспоминала Пэрис.

Зато сейчас у пары шестеро детей – последний появился на свет в августе 2021 года. Они приветствовали девочку по имени Афина, которая последовала за их третьим сыном, Принцем Адонисом Амазиа. Он появился чуть более чем через год после их четвертого ребенка, Валенсии Эмбер. Тайсон и Пэрис также являются родителями ещё троих детей – Принца Джона Джеймса, Венесуэлы и Принца Тайсона Фьюри II.

Несмотря на то что Фьюри потерял много ценных отношений в период пьянства и употребления наркотиков между концом 2015-го и возвращением в бокс в 2018-м, Пэрис всегда оставалась рядом с ним. Она сказала Тайсону, что беременна Принцем Джоном Джеймсом менее чем за 24 часа до его победы над Владимиром Кличко в 2015 году. А в день возвращения Фьюри против албанца Сефера Сефери у супруги случился выкидыш, но она не говорила об этом до окончания боя.

Тайсон и Пэрис Фьюри с шестью своими детьми Фото: Из личного архива Пэрис Фьюри

«Я была примерно на восьмой неделе беременности. Затем, в день боя, я знала, что потеряла нашего ребенка. Я не говорила об этом Тайсону до того, как он вышел в ринг. На следующий день мы поехали в больницу, и это подтвердилось. Пять недель спустя мы снова забеременели», – вспоминала Пэрис.

По словам Фьюри, без поддержки жены он, вероятно, покончил бы с собой в разгар борьбы с депрессией. Боксёр считает, что всё это время вёл себя не лучшим образом. «Получить женщину, которая была с тобой всё это время и прошла через всё… Хорошие и плохие времена. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как я уже сказал, без этого человека я, вероятно, всё равно хотел бы умереть», – рассуждал Тайсон.

Тайсон и Пэрис Фьюри с шестью своими детьми Фото: Из личного архива Пэрис Фьюри

В доме Фьюри знакомы с утратой: первый выкидыш у Пэрис случился ещё в 2014 году. Одновременно двоюродный брат Тайсона, Хьюи, лежал в этой же больнице. «Мы были в одной части больницы, а мой брат Хьюи умирал в другой в то же самое время. Это был конец 2014 года, и я сдерживал себя, чтобы не вдумываться в происходящее. Мне нужно было убрать это из головы», – рассказывал Фьюри.

Пэрис была рядом с мужем на протяжении всех неприятностей и прошла с ним весь путь. С её поддержкой Фьюри смог побороть психические расстройства, злоупотребление алкоголем и наркотиками и завоевать титул чемпиона мира.

«Чтобы стать опорой, требовалось много сил, потому что Тайсон в то время полностью тонул. Так что я думаю, что просто поддерживать его и оставаться сильной для себя – это ключ к успеху. Были времена, когда мне хотелось плюнуть и забыть обо всем, но я не могла. Как женщина, мать и жена я просто чувствовала необходимость оставаться сильной. Но он тоже много сделал. Я очень горжусь тем, что он вернулся с того места, где был, и снова занялся боксом», – вспоминала Пэрис.