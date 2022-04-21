Фьюри — финансовый карлик рядом с Флойдом. В кармане Красавчика крупнейшие гонорары бокса

Главный боксёрский поединок весны всё ближе: 23 апреля в Лондоне подерутся Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Интерес к схватке ярчайших тяжеловесов огромный — 85 тысяч билетов «улетели» всего за три часа после начала продаж. Естественно, боксёры тоже заработают огромные деньги. Тайсон Фьюри получит в качестве гонорара невероятные $ 33 млн, его оппонент — около $ 8,5 млн.

Ранее максимальный заработок Цыганского короля за бой с Деонтеем Уайлдером составлял $ 20 млн. Понятно, что Фьюри уже стал одним из самых богатых боксёров в истории, но является ли его заработок за поединок с Уайтом рекордным? Конечно же, нет. $ 33 млн Цыганского Короля не входят даже в топ-5 гонораров мирового бокса, хотя и представляют собой фантастические деньги. Для всех — кроме Флойда Мейвезера.

Да, именно американский боксёр, известный под прозвищами Красавчик и Деньги, полностью оккупировал верхушку хит-парада «самых больших гонораров». Сразу четыре главных денежных боя прошли с участием Флойда — невероятный результат! На первом месте, конечно, поединок с Мэнни Пакьяо: по разным оценкам, Мейвезер тогда заработал $ 150-180 млн только в качестве гонорара.

Следом идёт знаменитый бой с Конором Макгрегором, где Флойд положил в карман $ 100 млн гонорара. Чуть менее «результативными» получились схватки с Саулем Альваресом ($ 75 млн для Красавчика), Мигелем Котто ($ 32 млн) и Оскаром де ла Хойей ($ 27 млн). Тотальная доминация Мейвезера — немудрено, что он так любит позировать с заработанными деньгами.

Флойд Мейвезер-младший позирует с пачками денег Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

На пятую строчку рейтинга самых больших гонораров «втиснулся» легендарный реванш Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Помимо откушенного уха, боксёры получили огромные деньги: Холифилд — примерно $ 38 млн, Тайсону досталось $ 33 млн. К сожалению, Железный Майк быстро промотал состояние. Как и его соперник: если бы у Холифилда было всё в порядке, ему не пришлось бы драться в 58-летнем возрасте.



Подводя итоги: безоговорочный финансовый король бокса — Флойд Мейвезер. Именно Красавчик заработал крупнейшие гонорары, оставив далеко позади остальных легенд, в том числе и Фьюри. Но Цыганский Король всё равно может гордиться, поскольку сейчас ему принадлежит статус самого высокооплачиваемого боксёра современности. Это весьма солидное достижение.