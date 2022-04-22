Зачем Фёдору реванш с Бейдером? Последний император закончит карьеру в глубоком нокауте

Всё на свете когда-нибудь заканчивается. Даже, казалось бы, бесконечная карьера легендарного Фёдора Емельяненко. 45-летний россиянин в 2022 году проведёт последний бой по контракту c Bellator, после чего собирается повесить перчатки на гвоздь. Вся интрига заключается в сопернике, которого Фёдор выберет в качестве «прощальной гастроли». И недавно Емельяненко сделал заявление.

«В мае пройдёт поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бою, хотелось бы, чтобы это был Бейдер. В той подготовке не всё сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать ещё раз и на этой ноте уже закончить», — заявил Фёдор ТАСС.

Таким образом, Емельяненко хочет провести реванш с Бейдером, которому без шансов проиграл в январе 2019 года. Тот бой продлился всего 35 секунд: россиянин попался на коронный удар Райана и оказался в нокауте. Фёдор упустил шанс выиграть Гран-при тяжеловесов и добыть титул Bellator. Поэтому Емельяненко планирует «закольцевать» карьеру, заполучив пояс в реванше с Райаном. Только это очень плохая идея.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

За прошедшие два с лишним года Фёдор, мягко говоря, не помолодел. Хотя в последнем поединке россиянин брутально нокаутировал Тимоти Джонсона, его недостатки никуда не делись. Последний император по-прежнему слаб в защите и полагается только на «рубку». Последние годы Емельяненко ещё и не борется в партере, что неудивительно, учитывая возраст и травмы. Выносливость — тоже не самая сильная сторона Фёдора.

Что же сможет предложить Бейдер при условии, что он пройдёт стремительно стареющего Чейка Конго? У американца много козырей. Он отличный борец с цепким партером, при этом обладающий тяжёлым ударом. С «бензобаком» у Райана тоже полный порядок: совсем недавно он отработал пять раундов, одолев ученика Фёдора — Валентина Молдавского. А ещё Бейдеру 38 лет и у него куда меньшая изношенность организма, нежели у Фёдора.

Конечно, Райан тоже неидеален — чего стоит его поражение нокаутом от Вадима Немкова в полутяжёлом дивизионе. Но в тяжёлом весе Бейдер остаётся неудержимым. Реванш будет для Емельяненко большой ошибкой: скорее всего, американец снова его нокаутирует. Не хочется, чтобы Последний император завершал карьеру, находясь без сознания после пропущенного тяжёлого удара. Но решать только самому Фёдору.