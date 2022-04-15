Красная площадь, Нью-Йорк и Старый Оскол. Выбираем, где Фёдор должен завершить карьеру

Хотя легендарный Фёдор Емельяненко словно нашёл рецепт вечной молодости, завершать карьеру ему рано или поздно всё-таки придётся. Последнему Императору уже 45 лет: солидный возраст, когда биться с огромными тяжеловесами особенно опасно для здоровья. Фёдор неумолимо приближается к последнему бою, о чём говорит и глава Bellator Скотт Кокер.

«Естественно, Фёдор заслуживает самое лучшее. У нас ещё есть время, и мы постараемся проработать этот вопрос. Но могу сказать, что, вероятнее всего, его последний бой состоится не в России. Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов».

Давайте обсудим возможные места для заключительного боя в карьере Последнего Императора. Ведь от локации будет зависеть очень многое: хочется, чтобы великий Фёдор ушёл из спорта максимально красиво.

Нью-Йорк

За вариант с Нью-Йорком ратует глава Bellator Кокер. Функционер считает легендарный американский город, принимавший крупнейшие события в истории спорта, наиболее подходящим местом для прощального аккорда Емельяненко. Американские болельщики точно будут в восторге. Впрочем, время подумать ещё есть.

Москва

Изначально Кокер хотел, чтобы Емельяненко бился на Красной площади. К сожалению, президент Bellator был вынужден отказаться от этой идеи, учитывая политическую ситуацию. Но мы верим, что бой Фёдора ещё можно привезти в Москву: наш легендарный соотечественник заслужил право на триумфальную гастроль в самом сердце России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Токио

Фёдор Емельяненко и Япония — неразделимые понятия. Большинство главных побед Последний Император одержал в Стране восходящего солнца, где пользовался сумасшедшей популярностью. Да, формально Фёдор уже попрощался с Японией после боя с Куинтоном Джексоном, но кто мешает вернуться?

Старый Оскол

Хотя Фёдор родился на Украине, своей родиной боец считает Старый Оскол, где он вырос и состоялся как личность. Емельяненко до сих пор тренируется именно в Старом Осколе, где занимаются и ребята из его команды Fedor Team. Настолько важный для Фёдора город заслужил прощальный бой легенды.

Фото: bellator.com

Лас-Вегас

Знаменитый Город грехов давно стал вотчиной UFC — главного конкурента Bellator, где выступает Емельяненко. Привезти Фёдора в Лас-Вегас стало неожиданным и дерзким решением: только представьте, как разозлился бы Дана Уайт. А богатая местная публика точно обеспечила бы аншлаг с любыми ценами на билеты.

Абу-Даби

Арабские шейхи давно зарекомендовали себя как ценители смешанных единоборств. Данный регион прочно застолбил за собой Дана Уайт, но Bellator тоже будет рад вмешаться. И заработать огромные деньги: за право провести бой легендарного Емельяненко организаторы заплатят очень щедро.

Пекин

Любой профессиональный спорт стремится ворваться на китайский рынок. Самый многочисленный народ мира отлично знает Фёдора: его бой в Пекине соберёт огромную аудиторию. И придаст огромный толчок популярности как промоушену, так и смешанным единоборствам в целом.