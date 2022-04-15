Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Где Фёдор Емельяненко завершит карьеру, бой на Красной площади, последний бой Емельяненко

Красная площадь, Нью-Йорк и Старый Оскол. Выбираем, где Фёдор должен завершить карьеру
Александр Фролов
Где Фёдор Емельяненко завершит карьеру
Комментарии
Деньги, история или родной дом — Последнему Императору будет сложно принять решение.

Хотя легендарный Фёдор Емельяненко словно нашёл рецепт вечной молодости, завершать карьеру ему рано или поздно всё-таки придётся. Последнему Императору уже 45 лет: солидный возраст, когда биться с огромными тяжеловесами особенно опасно для здоровья. Фёдор неумолимо приближается к последнему бою, о чём говорит и глава Bellator Скотт Кокер.

«Естественно, Фёдор заслуживает самое лучшее. У нас ещё есть время, и мы постараемся проработать этот вопрос. Но могу сказать, что, вероятнее всего, его последний бой состоится не в России. Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов».

Нынешний Фёдор радует больше, чем 10 лет назад. Он хочет сильных соперников Нынешний Фёдор радует больше, чем 10 лет назад. Он хочет сильных соперников
«Плачет вся Россия». Как Фёдора Емельяненко нокаутировали одним ударом. Видео «Плачет вся Россия». Как Фёдора Емельяненко нокаутировали одним ударом. Видео

Давайте обсудим возможные места для заключительного боя в карьере Последнего Императора. Ведь от локации будет зависеть очень многое: хочется, чтобы великий Фёдор ушёл из спорта максимально красиво.

Нью-Йорк

За вариант с Нью-Йорком ратует глава Bellator Кокер. Функционер считает легендарный американский город, принимавший крупнейшие события в истории спорта, наиболее подходящим местом для прощального аккорда Емельяненко. Американские болельщики точно будут в восторге. Впрочем, время подумать ещё есть.

Москва

Изначально Кокер хотел, чтобы Емельяненко бился на Красной площади. К сожалению, президент Bellator был вынужден отказаться от этой идеи, учитывая политическую ситуацию. Но мы верим, что бой Фёдора ещё можно привезти в Москву: наш легендарный соотечественник заслужил право на триумфальную гастроль в самом сердце России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Токио

Фёдор Емельяненко и Япония — неразделимые понятия. Большинство главных побед Последний Император одержал в Стране восходящего солнца, где пользовался сумасшедшей популярностью. Да, формально Фёдор уже попрощался с Японией после боя с Куинтоном Джексоном, но кто мешает вернуться?

Самый смешной бой Фёдора Емельяненко. Уложил трёх японцев за один вечер! Видео Самый смешной бой Фёдора Емельяненко. Уложил трёх японцев за один вечер! Видео
Забытое поражение Фёдора. Профессиональный сумоист легко разобрался с Емельяненко. Видео Забытое поражение Фёдора. Профессиональный сумоист легко разобрался с Емельяненко. Видео

Старый Оскол

Хотя Фёдор родился на Украине, своей родиной боец считает Старый Оскол, где он вырос и состоялся как личность. Емельяненко до сих пор тренируется именно в Старом Осколе, где занимаются и ребята из его команды Fedor Team. Настолько важный для Фёдора город заслужил прощальный бой легенды.

Фото: bellator.com

Лас-Вегас

Знаменитый Город грехов давно стал вотчиной UFC — главного конкурента Bellator, где выступает Емельяненко. Привезти Фёдора в Лас-Вегас стало неожиданным и дерзким решением: только представьте, как разозлился бы Дана Уайт. А богатая местная публика точно обеспечила бы аншлаг с любыми ценами на билеты.

Абу-Даби

Арабские шейхи давно зарекомендовали себя как ценители смешанных единоборств. Данный регион прочно застолбил за собой Дана Уайт, но Bellator тоже будет рад вмешаться. И заработать огромные деньги: за право провести бой легендарного Емельяненко организаторы заплатят очень щедро.

Пекин

Любой профессиональный спорт стремится ворваться на китайский рынок. Самый многочисленный народ мира отлично знает Фёдора: его бой в Пекине соберёт огромную аудиторию. И придаст огромный толчок популярности как промоушену, так и смешанным единоборствам в целом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022