Бивол не повторит ошибок Ковалёва. Без юридических трюков Канело не так страшен

Весна радует нас превосходными боксёрскими поединками. Осталось меньше недели до очередного боя, носящего приставку «супер»: россиянин Дмитрий Бивол встретится с мексиканцем Саулем Альваресом. 31-летний Бивол — непобеждённый чемпион WBA в полутяжёлом весе. Его ровесник Альварес, более известный под прозвищем Канело — живая легенда бокса и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

Собрав все возможные титулы на одну категорию ниже, Альварес решил замахнуться на полутяжёлый вес. Мексиканец продолжает укреплять своё наследие, хотя в полусреднем весе у него уже был титул: в 2019 году он отобрал пояс у Сергея Ковалёва, нокаутировав россиянина в 11-м раунде. Изучаем, что нужно сделать Биволу, чтобы не повторить судьбу знаменитого соотечественника.

Для начала нужно помнить — Ковалёва буквально «запутали» юридическими ограничениями перед боем с Канело. Сначала Сергею не дали времени на подготовку: сразу после утомительного поединка с Энтони Ярдом ему пришлось запускать новый тренировочный лагерь, что стало серьёзным ударом по физической форме ветерана. Мало того, россиянину пришлось подписать документ об «отказе набора» веса!

Ковалёв обязался набирать не более пяти фунтов после официального взвешивания, иначе ему грозил большой денежный штраф. После тяжелейшей весогонки Сергей даже не смог полноценно восстановиться, что, конечно, серьёзно повлияло на ход поединка. Но даже при таких сложностях Крашер дал Альваресу бой, изрядно потрепав мексиканца. Только когда у Ковалёва «закончился бензин», он оказался в нокауте.

Чего нужно избегать Биволу? Конечно, юридических «трюков», на которые попался Крашер. Понятно, что Сергея никто не заставлял принимать подобные правила, он подписал всё сам — слишком большие деньги стояли на кону. Будем полагать, что Дмитрий не повёлся на уловки команды Альвареса, надеясь увеличить собственный гонорар. Впрочем, пока подобной информации не появлялось, что не может не радовать.

Со спортивной точки зрения Биволу тоже нужно вынести уроки из боя Ковалёв — Канело. Сам Сергей пожаловался на «перетренированность», которая его подвела. Значит, Дмитрию нужно этого избежать, сохранив как можно больше сил перед поединком. Также Сергей постоянно отступал, предпочитая отдавать Альваресу центр ринга. Сауль отлично этим пользовался — поэтому Биволу не стоит постоянно работать вторым номером.

Самый важный вывод: у Бивола есть всё, чтобы побеждать Канело. Легко россиянину точно не будет, учитывая, что его соперником станет один из величайших боксёров современности. Но если Дмитрий правильно подготовится к поединку и навяжет свой бокс — он сумеет разобраться с Альваресом. У мексиканца тоже есть недостатки, нужно лишь ими грамотно воспользоваться.

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес, когда бой, где смотреть

Поединок Бивола и Альвареса состоится в Лас-Вегасе утром 8 мая мск. Боксёры выйдут в ринг примерно в 6:00 мск. Показывать бой будет стриминговый сервис DAZN, вопрос трансляции на территории России остаётся открытым.