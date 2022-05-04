Мага-миллион вошёл в историю PFL. Но потом американцы над ним издевались

Грядущие выходные будут непростыми для поклонников единоборств: нужно успеть посмотреть множество соревнований. Боксёрский бой Бивол — Альварес и мощнейший UFC 274 притягивают ключевое внимание, но нельзя забывать и про турнир PFL 3. Там сразятся сразу двое ярких россиян — Марина Мохнаткина и Магомед Магомедкеримов. Про Мохнаткину мы ещё поговорим, а сейчас хочется обсудить Магомеда.

32-летний дагестанец по прозвищу Мага-миллион проведёт первый поединок после досадного поражения от Рэя Купера. 27 октября 2021 года Магомед проиграл Рэю в финале Гран-при PFL, оказавшись в серьёзном нокауте. Поражение стало особенно обидным, учитывая, что Магомедкеримов считался однозначным фаворитом боя. До этого россиянин не проигрывал шесть лет, войдя в историю PFL.

Права на видео принадлежат промоушену PFL. Посмотреть ролик можно на официальном канале PFL в YouTube.

На счету Маги-миллиона была серия из 10 побед в американском промоушене: никто не мог противостоять его разнообразным умениям и бесконечному «бензобаку». Уроженец Дагестана выигрывал нокаутами, сабмишенами, судейскими решениями — что не могло не раздражать местных болельщиков. Поэтому, когда Магомедкеримов всё-таки оступился в бою с Купером, многие американцы были этому весьма рады.

Сотни издевательских комментариев буквально наполнили социальные сети. Хейтеры Магомеда восхваляли Купера и жестоко критиковали проигравшего. Дошло до того, что Маге-миллиону и вовсе предложили закончить карьеру! Разумеется, наш спортсмен вовсе не думал о таком решении, но подобные комментарии точно не добавляли Магомедкеримову хорошего настроения. Ему и так было весьма непросто психологически.



Поражение действительно получилось опустошающим, ведь россиянин впервые за карьеру оказался в нокауте. Впрочем, даже такая неудача не может «смазать» карьеру или дальнейшие перспективы Маги-миллиона. 32 года — отличный возраст, чтобы начать новое восхождение к вершине. И, конечно, к миллиону долларов, который получает победитель Гран-при PFL. Для начала россиянину нужно пройти Жоао Зеферино.



36-летний Зеферино, имеющий яркое прозвище Бразильский самурай, идёт на серии из пяти побед. В числе недавно поверженных Зеферино оказался и Глейсон Тибау — парень, когда-то давший самый сложный бой Хабибу. Главным козырем бразильца остаётся борьба, позволившая ему добыть целых 17 сабмишенов. Однако Магомедкеримов тоже хорошо борется и тяжело бьёт: Жоао придётся сдаться перед его напором. Мы в этом уверены.