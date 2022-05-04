Мохнаткина — не 1-я русская у Харрисон. Кайла лишила россиянку золота ЧМ и надежды на ОИ

В ночь с 6 на 7 мая в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир нового регулярного сезона PFL 3. В главном поединке победительница двух Гран-при в лёгком весе Кайла Харрисон встретится с российской спортсменкой Мариной Мохнаткиной.

Харрисон – двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо: американка брала медали в Лондоне-2012 и Рио-2016 в категории до 78 кг. У неё безупречный рекорд в ММА – 12-0, и в каждом поединке она идёт мощным фаворитом. Бой с Мохнаткиной не стал исключением, хотя Марина – титулованная самбистка. Она по семь раз брала чемпионаты России и мира и дважды побеждала на Евро. В смешанных единоборствах у Мохнаткиной не всё так гладко: шесть побед при двух поражениях.

Харрисон выступает по ММА всего четыре года. 10 из 12 поединков она закончила досрочно, но в списке жертв нет ни одной представительницы России. И всё же Кайла уже билась с россиянками. Это случилось девять раз с тремя соперницами, а самой принципиальной оказалась Вера Москалюк, с которой Кайла встретилась четырежды. В феврале 2012-го Харрисон встретилась с Верой в финале женского чемпионата мира в Будапеште, в августе того же года девушки устроили реванш в квалификации лондонской Олимпиады, а в 2014-м дзюдоистки сошлись в четвертьфинале «Большого шлема» в Тюмени и схватке за бронзу в южнокорейском Чеджу.

Поединок в Венгрии продлился всю дистанцию. С трибун громко поддерживали российскую спортсменку, которая поначалу была активнее, пыталась проводить броски и захваты. Но Харрисон здорово защищалась и контратаковала. В середине схватки она оказалась в доминирующей позиции и сделала один юко, благодаря чему в итоге выиграла поединок и забрала золото.

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Спустя полгода девушки встретились в Лондоне. Для Харрисон тот поединок стал первым на Олимпийских играх, у Веры это была уже третья Олимпиада после Афин-2004 и Пекина-2008. В Греции российская дзюдоистка вышла в раунд 16, выиграв один матч и уступив в двух, а в Китае отдала две встречи. Реванша у Москалюк не получилось: Харрисон победила за 56 секунд благодаря иппону – использовала захват за ногу и блокировку руки, бросив соперницу на спину.

Кайла Харрисон Фото: Robert Daemmrich/Getty Images

В Тюмени Харрисон выбила Москалюк в четвертьфинале, а в Южной Корее оставила без бронзы, но это не все ужасы, которые Кайла творила с российскими спортсменками. В том же Будапеште в 2010 году от американки в первом раунде досталось Флоре Мхитарян, а Анастасия Дмитриева проигрывала Харрисон четыре раза – в Бирмингеме-2010, Гаване-2014, Баку-2015 и Марокко того же года. Все поединки Дмитриева отдала на ранних стадиях не самых крупных соревнований.

Харрисон – одна из лучших дзюдоисток в истории США, а о Москалюк можно сказать то же самое в контексте сборной России. Вера уже завершила карьеру – судя по личной странице во «ВКонтакте», сейчас она отошла от спортивной деятельности и занялась рекламой в соцсетях. А Кайла наверняка вспомнила о тех поединках с россиянками перед боем с Мохнаткиной. Скорее всего, особое внимание американка уделит схваткам с Москалюк – всё-таки Вера когда-то тоже выступала в самбо и даже выигрывала серебро и бронзу чемпионата мира.