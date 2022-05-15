Чарло нокаутировал Кастаньо. Джермелл — единоличный король в дивизионе Тима Цзю

В ночь с 14 на 15 мая в городе Карсон (штат Калифорния, США) прошёл один из самых крупных боёв года в мире бокса между Брайаном Кастаньо и Джермеллом Чарло. На кону стояли все четыре престижных чемпионских пояса в первом среднем весе. Победитель забирает всё и становится абсолютным чемпионом мира. В прошлом году они пытались выявить, кто больше достоин этого звания. Но их первый бой закончился вничью.

Изначально их реванш был намечен на 19 марта, однако за месяц до встречи Кастаньо получил травму, из-за чего бой был перенесён на два месяца. Напомним, что Брайан Кастаньо является чемпионом мира по версии WBO. Именно по этой линии официальным претендентом является Тимофей Цзю. То есть Тим должен встретиться с победителем этого мега-поединка. А Чарло держит остальные три пояса.

Кастаньо 32 года и он ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. На его счету 17 побед и 2 ничьи. А Железный Человек (прозвище Чарло — Прим. «Чемпионата») только один раз познавал вкус поражения, уступив Тони Харрисону. Но впоследствии Джермелл брал у него реванш. А также у него почти в два раза больше поединков (34-1-1). Наверное, из-за фактора опыта фаворитом встречи считался именно Чарло. Хотя в первой встрече предпочтительнее выглядел аргентинец.

Но тут случился небольшой казус, который мог склонить чашу весов в пользу Чарло. Дело в том, что Кастаньо прибыл на арену с задержкой, из-за чего ему пришлось готовиться к выходу в ринг без запаса времени. В итоге их время начала поединка сдвинулось. Это очень редкий случай, когда приходится сдвигать трансляцию главного боя на таком высоком уровне.

Кастаньо и Чарло Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Бой начался с неспешной разведки. Картину схватки можно описать в одном предложении — Кастаньо гонялся за целью, а Чарло бегал от соперника вдоль канатов. Это было обусловлено разницей в росте, которая составила 12 см (!). Кастаньо работал прямолинейно, а Чарло пытался брать разнообразием. Глобально поединок можно поделить на две части. В первой части были качели, а во второй половине Чарло пристрелился к своему оппоненту и успешно работал с дальней дистанции.

Вообще Чарло оборонялся неидеально. И атаки у напористого Кастаньо порой проходили. Но и у Железного Человека отлично работал джеб с таймингом. С другой стороны, у аргентинца были успешные отрезки, когда он успевал разрывать дистанцию после своих атак. Надежда Кастаньо заключалась в том, что он зажмёт Чарло у канатов, где будет разбивать его. В итоге мы получили потрясающие зарубы на встречных курсах в третьем и пятом раундах. Из-за чего после первых шести трёхминуток можно выставить ничью.

Джермелл Чарло — Брайан Кастаньо Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Во второй части поединка Чарло нащупал ритм и начал чаще попадать в цель. А Кастаньо, напротив, часто мазал. Показалось, будто у него прицел сбился. Хотя в девятом раунде аргентинец вернул его себе. Но это оказалось разовой вспышкой, так как в десятом раунде всё закончилось. Кастаньо долгое время успешно держал удары Чарло разной тяжести. Но от левого хука его всё-таки повело, и от лёгкого толчка Брайан присел.

Он очень непрочно стоял на ногах, но рефери дал добро на продолжение. И Джермелл сразу же разбил своего визави разящей атакой с левым ударом в печень в придачу. Кастаньо с трудом пытался встать, и судья решил не продолжать отсчёт, зафиксировав нокаут. Джермелл Чарло стал первым абсолютным чемпионом мира в истории первого среднего веса. А в современной истории бокса это седьмой по счёту боец, объединивший все четыре пояса.

Напомним, что Тимофей Цзю является официальным претендентом на пояс по версии WBO. У него хорошие шансы огорчить Чарло, но ему нужно брать пример с Дмитрия Бивола ради боя жизни. Это будет самый тяжёлый бой в жизни австралийца. По сути сейчас он в одном шаге от того, чтобы повторить достижение своего отца. А по количеству поясов он и вовсе превзойдёт его. Но второго шанса не будет.