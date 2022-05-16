Культура отмены российских бойцов за океаном. Рассказываем, чем это грозит Яну и Махачеву

Прошлая неделя подарила нам возможность представить, как будем жить в новой реальности. Речь идёт об отмене российских бойцов за океаном. Как известно, Bellator остановил трансляцию телесигнала в Россию. Таким образом, «Оkkо Спорт» остался без турниров с середины апреля, включая чемпионский бой Вадима Немкова против Кори Андерсона. А также Скотт Кокер поставил на паузу российских бойцов-претендентов.

Но благодаря Дане Уайту россияне продолжают драться в UFC. Хотя компания Disney сохраняет шансы выкупить престижный промоушен, что может поставить крест на бойцах из России, так как ранее эта компания приостановила свою деятельность на территории РФ. Из-за этого Пётр Ян с Исламом Махачевым могут не успеть подраться за титул. Вдобавок в PFL наши спортсмены остались без флага, но хотя бы сохраняют возможность выступать в Гран-при. А в боксе президент WBC Маурисио Сулейман просто забанил россиян.



Так мы получили возможность следить за людьми, у которых есть русские корни или хотя бы мнимая симпатия к России. Речь идёт о Нике Максимове, чьи предки переехали в США в первой половине прошлого века. В качестве напоминания о своих корнях он носит на плече тату с российским гербом. Ему в оппоненты дали Андре Петроски, имеющего татуировку с изображением серпа и молота.

А на боксёрском ринге нас порадовал сын Кости Цзю — Никита, представляющий Австралию. Это был его второй бой в профессионалах. Но ему всё равно пророчат яркое будущее, как и его старшему брату Тимофею. Им культура отмены точно не грозит.

Тимофей и Никита Цзю Фото: Mark Evans/Getty Images

Кроме того, спустя 2,5 года в дело вернулся Сергей Ковалёв, в последнее время отличавшийся резкими выпадами в соцсетях и скандалом с нелегальным стримом трансляции турнира на DAZN. Из-за такого набора проступков Крашер оказался востребован только у Triller Fighting Club, чья репутация довольно сомнительна. Только вдумайтесь: между разогревочными боями публику на протяжении 1-1,5 часов развлекали версус-баттлом, который не пользуется столь широкой славой, как в России.

Тем не менее организаторы боксёрского турнира пригласили золотой голос бокса Майкла Баффера. Не знаем, что дальше ждёт Сергея в США после победы над Пулевым. Но мы уверены, что с титульником, как и с выступлениями на крупных холдингах наподобие Showtime, ему пока придётся подождать.

Существует вероятность, что в случае поражения Дмитрия Бивола от Канело Альвареса в реванше россиянин не сможет вернуться в титульные разборки. И чтобы оставаться в деле, Артуру Бетербиеву приходится менять флаг. Но не каждый спортсмен имеет такую возможность.



Из-за чего перспективы наших бойцов драться за престижные пояса могут испариться в любой момент. И нам придётся искать новых фаворитов по вышеупомянутому критерию и довольствоваться местными турнирами, которые возглавляют Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Как вам такое будущее?