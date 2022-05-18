Скандальный боец доигрался. Силовики вменяют Асхабу серьёзную статью. Видео

Сначала скандалы с Асхабом Магомедовым возникали раз в полгода, потом — раз в месяц, а теперь его имя появляется в ленте новостей каждый день. Буквально вчера журналисты узнали, что Асхаб объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала, сбив конус. Что привело к конфликту с охранниками и вызову полиции. Но, как оказалось, для Магомедова это были только «цветочки».
Сегодняшним утром бойца задержали сотрудники правоохранительных органов. Асхаба арестовали прямо в московском отеле, причём в одном номере с ним оказался блогер Некоглай. Напомним, совсем недавно Магомедов и Некоглай вместе попали в страшное ДТП: боец и блогер получили травмы после того, как в их автомобиль на огромной скорости врезалась каршеринговая машина. Водитель которой не пережил столкновения.
Теперь же у Асхаба куда более серьёзные проблемы. По имеющейся информации, спортсмена подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, совершённом в октябре 2021 года. Как считает следствие, Магомедов требовал деньги за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников. Теперь бойцу грозит до семи лет лишения свободы — уголовное дело по статье 163 УК РФ уже возбуждено.
К сожалению, подобный итог карьеры Асхаба был вполне ожидаем. Спортсмен откровенно утратил чувство меры: после скандалов с избиением сослуживца и стрельбой за рулём ему следовало бы вести себя максимально тихо. Но Магомедов откровенно дразнил правоохранительные органы и теперь банально доигрался. Конечно, его адвокаты постараются сделать всё возможное — посмотрим, удастся ли Асхабу выпутаться. Пока в этом есть большие сомнения.
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