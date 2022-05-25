«Убить или быть убитым». Судья не пожалел бойца — Самурай ронял Харона четыре раза. Видео

Осталось всего несколько дней до нового турнира промоушена Top Dog FC. 27 мая на волейбольной арене «Динамо» мы увидим целую обойму ярких боёв на голых кулаках. В главном поединке вечера чемпион в среднем весе Наим Давудов по прозвищу Самурай встретится с непобеждённым Сергеем «Кратосом» Калининым. Претендент весьма силён, но одолеть Самурая — сложнейшая задача. Этот парень слишком опасен.

На счету Давудова нет поражений. Наим представляет собой базового кикбоксёра: хотя в кулачных боях бить ногами запрещено, крепкая школа всё равно помогает Самураю добывать победы. Чаще всего Давудов не доводит свои поединки до судейского решения, предпочитая побеждать нокаутом. Не стал исключением и его бой с Антоном Шипачёвым, известным под прозвищем Харон.



Шипачёв считался аутсайдером поединка, несмотря на отличные физические данные — 198 сантиметров роста плюс соответствующие «рычаги». Как оказалось, преимущество в габаритах Харону действительно никак не помогло. Базовый рукопашник, на пресс-конференции выдвинувший лозунг «убить или быть убитым», с первых секунд стал пропускать тяжёлые удары. К середине первой минуты Антон уже успел побывать в нокдауне.

Быстро поднявшись, Шипачёв продолжил схватку, которая снова пошла «в одни ворота». Самурай снова обработал оппонента апперкотами, после чего достал великолепным боковым. Второй нокдаун получился куда более серьёзным: Харон с трудом стоял на ногах, что не помешало рефери продолжить бой. Через несколько секунд Антон снова оказался в нокдауне! Однако судья почему-то снова отправил Харона драться.



Антон находился в «разболтанном» состоянии — бой вполне можно было остановить. С другой стороны, рефери руководствовался личными ощущениями: возможно, он считал Шипачёва готовым к схватке. Увы, это было совсем не так. Поймавший кураж Самурай техничной двоечкой «выцелил» челюсть оппонента, и Антон рухнул лицом вниз. Великолепный нокаут! Посмотрим, сумеет ли Наим повторить подобное 27 мая. Будет очень интересно.