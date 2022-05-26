Шавката Рахмонова жестоко избили? Разбираемся в скандальной ситуации

В ночь с 25 на 26 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Арман Царукян встретится с Матеушем Гамротом, а в основном карде сойдутся Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни. В преддверии схватки непобеждённый боец из Казахстана попал в неприятную ситуацию.
В последние пару дней в YouTube появилось несколько видео, в которых утверждалось, что Рахмонова избили представители Кавказа. Выдвигались самые дикие тезисы, и все сводились к конфликту Шавката с Хамзатом Чимаевым, якобы казахстанского бойца избили из-за недавней словесной перепалки в соцсетях. Автор одного из роликов даже утверждал, что Чимаев инициировал избиение после стычки с Рахмоновым во время тренировочного лагеря, пишет meta-ratings.kz.
Видео можно посмотреть на канале YADRO KZ.
Модераторы YouTube быстро поняли, что видео – фейки, и поудаляли их с платформы. Сообщается, что на один из каналов, который запустил вброс, подписаны лишь 30 человек – вряд ли стоит доверять такому источнику. Но Рахмонов всё же решил лично убедить фанатов, что с ним всё в порядке, и записал к ним обращение. Показательно, что при записи ролика на лице Шавката не было никаких следов побоев – даже самого незначительного фингала.
«В YouTube распространилось видео, что меня якобы избили, и многие пишут мне по этому поводу. Слава Всевышнему, со мной всё в порядке, ничего такого не произошло. Никогда никого не трогали, нас никто никогда не трогал, никого никогда не боимся. Любому дадим ответ в любое время. Так что не обращайте внимания на провокаторов», – сказал Рахмонов.
Очевидно, что Шавката никто не избивал. Но похожий случай недавно произошёл с другим бойцом из Казахстана. В начале 2022 года напали на Куата Хамитова, который выражал поддержку протестующим и призывал их к мирному диалогу с властью. Бойца избили 10 представителей ОМОНа в Алматы, а позже появилось видео, на котором врачи скорой помощи осматривают травмы бойца. Сообщалось, что казахстанец получил тогда перелом ребер и черепно-мозговую травму.
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