Вырубил соперника в стиле Ван Дамма. Казахский Кочевник, словно из боевиков 90-х. Видео

В ночь с 5 на 6 декабря закончился турнир UFC Fight Night 200, где в главном бою встречались Джек Херманссон и Шон Стрикленд. Но мы хотим обратить ваше внимание на поединок между полусредневесами Шавкатом Рахмоновым из Казахстана и бойцом из Гайаны Карлтоном Харрисом.

Казах по прозвищу Кочевник подходил к предстоящему бою с безупречной статистикой 14-0, в которой у него количество побед разбито поровну (по 7 побед нокаутом и сабмишеном). То есть у него ни одна схватка не проходила полную дистанцию. В UFC Шавкат одолел Алекса Оливейру и Мишеля Празереса сабмишеном.

Что касается его визави, то у Харриса небезупречная статистика — 17 побед при 4 поражениях. Он также имеет два успешных боя в UFC, но самая известная победа была одержана ещё во времена выступлений в UAE Warriors над россиянином Сайгидом Изагахмаевым анакондой. Но на поединок с Рахмоновым Карлтон выходил чересчур взволнованным, что читалось на его лице.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» UFCRussia.

С самого начала схватки Харрис много суетился и дёргался, в то время как казах хладнокровно выжидал и прижимал своего оппонента к сетке словно бандит из 90-х. на его лице ни один мускул не дрогнул. Сам Карлтон чувствовал себя в стойке настолько некомфортно, что он только сотрясал воздух своими ударами. Но даже в борьбе южноамериканский боец проигрывал Рахмонову, хотя ему удалось развернуть Шавката у сетки, однако это единственное успешное действие в исполнении Харриса за весь бой.

Сразу после этого Рахмонов исполнил успешную переднюю подножку, которая не получила своего развития. Тем не менее Шавкат решил не затягивать с исходом. И на последней минуте первого раунда уронил Харриса ударом с вертушки в стиле Жан-Клода Ван Дамма и сразу же добил его. Таким образом Рахмонов довёл свою идеальную статистику до 15-0. Поздравляем Кочевника с очередной яркой и досрочной победой!