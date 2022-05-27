Боишься вида крови — бей первым. Палач зря выставлял челюсть. Видео

Уже сегодня, 27 мая, в Москве состоится крупный турнир промоушена Top Dog. На волейбольной арене «Динамо» состоится немало ярких схваток на голых кулаках. В главном событии подерутся Наим «Самурай» Давудов и Сергей «Кратос» Калинин, но и другие бои обещают стать не менее захватывающими. Например, поединок легковесов Алексея «Мельника» Мельникова и Исы Исаева по прозвищу Тандовский.

Иса — весьма необычный боец, но Мельник представляет для зрителей даже больший интерес. Алексей начинал в дзюдо, после чего перебрался в бокс, однако по-настоящему его захватили именно кулачные бои. Как и многие спортсмены, выступающие в Top Dog, Мельников имеет в багаже богатый опыт уличных драк, где практически всегда оказывался победителем. Хотя побаивается вида крови.

Да-да, профессиональный боец не любит вида крови, о чём рассказал в интервью «Ленте». Тем не менее во время поединка подобный дискомфорт уходит на второй план. И никак не мешает Мельнику брутально разбивать оппонентов. Алексея нельзя назвать чистым нокаутёром, чаще он побеждает судейскими решениями. Однако бой Мельникова с Владиславом «Палачом» Сурковым закончился досрочно — и очень эффектно.

До определённого момента поединок выглядел равным, хотя Палач слишком смело выставлял вперёд челюсть, что потом подметили и комментаторы в социальных сетях. Итог стал ожидаемым: Мельник подловил оппонента левым боковым ударом во время размена. Хотя удар не выглядел силовым, он пришёлся точно в цель — Палач отключился. Эффектный нокаут! Повторит ли Мельник подобное сегодня?