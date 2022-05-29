Стероиды решают? Громадный поляк вырубил бойца с рекламой на спине. Видео

Страны Восточной Европы активно развивают свои промоушены смешанных единоборств. Если в России сразу несколько лидеров рынка, то в Польше доминирует организация под названием KSW. Одной из главных её звёзд является Мариуш Пудзяновский – громадный польский качок, прославившийся достижениями в пауэрлифтинге. Мариуш пять раз выигрывал звание «Самый сильный человек» в мире.

С 2009 года Пудзяновский выступает ещё и в смешанных единоборствах. У него была неплохая база бокса и карате, но начало получилось смазанным: из первых пяти боёв поляк выиграл только три. Однако Мариуш оказался упрямым и целеустремлённым, продолжив тренировки. И карьера бойца постепенно пошла вверх. Да, Пудзяновский не рассчитывал на большие достижения, зато уверенно бил даже крепких середняков.

Польского ветерана, не скрывающего использование стероидов, не останавливает даже солидный возраст – ему уже 45 лет. К турниру KSW 70 Мариуш подошёл с мощной серией из четырёх побед подряд, однако большинство экспертов были уверены, что удачная полоса Пудзяновского теперь обязана прерваться – качку противостоял опытный Михал Матерла, имеющий за спиной четыре десятка профессиональных боёв.

Фото: kswmma.com

Матерла для начала удивил внешним видом: на его спине был в прямом смысле нарисован рекламный плакат. В польской лиге такие «рекламные акции» периодически случаются, но привыкнуть к этому непросто. Ещё одним удивлением стало громадное преимущество Пудзяновского, выглядевшего намного мастеровитее. Качок обрушивал на своего соперника тяжёлые и одновременно точные удары.

Права на видео принадлежат промоушену KSW. Посмотреть ролик можно на официальном канале KSW в YouTube.

Михал не продержался под «обстрелом» и двух минут: могучий апперкот с правой в подбородок принёс Пудзяновскому победу. В огромных мускулах есть важное преимущество – хотя Мариуш бил практически без замаха, у Матерлы «выключился свет». Для проформы качок нанёс ещё и добивающий удар по голове лежащего без сознания оппонента. Чистая и красивая победа!



Пудзяновский снова доказал, что качки бывают не только условными Кокляевыми». Мариуш далёк от настоящих звёзд ММА, но его навыки всё равно вызывают глубокое уважение. Кстати, поляк неоднократно выказывал желание подраться с Фёдором Емельяненко. Только есть ощущение, что этот бой прошёл бы «в одни ворота». Последний император слишком часто отправлял спать здоровяков.