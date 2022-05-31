Стать Драго. Трансформация Волкова из щуплого студента в супертяжа UFC

В 20 лет у Драго руки были тонкими, как у легковеса.

В ночь с 4 на 5 июня по московскому времени пройдёт турнир UFC Vegas 56, который возглавит поединок между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком. Для Волкова встреча с Bigi Boy станет определяющей, так как в случае поражения россиянин может забыть про чемпионский титул раз и навсегда.

Вообще, Александр напоминает дядю Стёпу своим благородным характером и атлетичным телосложением. Но Драго не всегда был таким крупным и массивным атлетом. В начале карьеры он был довольно худым парнем, которого легко перевести в партер.

М-1 Challenge

Волков начал свою карьеру в 2009 году в возрасте 20 лет. На свою дебютный бой против Николая Плешакова Драго вышел с весом 104 кг. Хотя в обычной жизни он весил не более 96 кг. В то время он был худощавым спортсменом с тонкими руками. Такого бойца легче всего кидать на канвас и удерживать в партере. И с такими данными тяжело защищаться от проходов в ноги и бросков. Именно сабмишеном были допущены первые два поражения в карьере.

Помимо М-1, Волков выступал в других промоушенах на первых порах. Однако именно эта организация стоит особняком у российского бойца. И, несмотря на своё щуплое телосложение, Александр часто побеждал техническим нокаутом (13 из 16 побед).

Bellator и возвращение в М-1 Challenge

С рекордом 16-3 Волков оказался в Bellator. Вес остался приблизительно на том же уровне. В дебютном поединке против Бретта Роджерса Александр весил 102 кг. Впоследствии он прибавил до 106 кг, когда защищал чемпионский пояс против Виталия Минакова.

Александр Волков в Bellator Фото: vk.com/m1_mixfight

По сравнению с началом карьеры Драго выглядел более атлетично. У него выросла мышечная масса, а вместе с ней и ударная мощь. Но его по-прежнему было несложно укладывать на канвас, чем пользовались обидчики в лице Виталия Минакова, Тони Джонсона и Чейка Конго.

С аналогичными цифрами на весах (107-108 кг) и телосложением Волков вернулся в М-1, где провёл всего лишь два боя, но зато стал чемпионом организации. И следом пошёл на повышение в UFC в 2016 году.

UFC

В элитном промоушене Волков прибавил в весе. И к дебютному поединку против Тимоти Джонсона Александр показал 113 кг. Эти цифры было трудно не заметить, глядя на его телосложение. Драго стал более массивным и фактурным бойцом. При этом он не растерял в футворке.

Но из-за поражения от Кёртиса Блэйдса, который весил на 6 кг больше российского бойца, Волков решился на перемены и продвинулся вплоть до верхнего лимита тяжёлого веса (120,2 кг), чтобы его соперникам было сложнее переводить Драго в партер. В результате Волков смог нокаутировать Алистара Оверима и Уолта Харриса. Но он не смог совладать с более подвижным и мобильным Сирилем Ганом, который на 8 кг легче россиянина.

После трудовой победы над Марчином Тыбурой Волков пошёл на понижение и согнал до 114,75 кг, чтобы сразиться с Томом Аспиналлом. Результат вы знаете. Какую версию Драго нам стоит ожидать против Жаирзиньо Розенстрайка — большой вопрос.