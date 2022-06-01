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UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк, когда бой, где смотреть поединок казахстанца Жалгаса Жумагулова

У казахского чемпиона две семьи и мегаконтракт с UFC. Он прекратит уже проигрывать?
Денис Дорофеев
Чего ждать от Жумагулова на UFC Fight Night 207
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Жумагулова ведёт очень крутой менеджер. Но четвёртое поражение может стать последним.

В субботу, 4 июня, состоится турнир UFC Vegas 56, который возглавит поединок между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком. Кроме того, в карде выступит боец из Казахстана Жалгас Жумагулов. Ему будет противостоять молодой проспект Джефф Молина. На бумаге фаворитом является американец, чей рекорд 10-2, а в UFC — 2-0. В то же время у Жалгаса 1-3 в UFC и 14-6 за всё время выступлений в октагоне.

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Однако Жумагулову давали жёстких оппонентов. Он проигрывал Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Манелу Кейпе. Двое из них, между прочим, входят в топ-15 дивизиона. А у Молины пока не было таких опытных соперников. И Жалгас станет серьёзной проверкой для американца. И если казах проиграет, его будущее в UFC будет под большим вопросом, ибо четыре поражения в пяти боях — это много.

Стоит добавить, что в прошлом году Жумагулов подписал новый контракт на четыре боя. На тот момент у него было 1-2 в UFC. Без потрясающей работы менеджера Саята Абдрахманова Жалгас точно не получил бы новое соглашение с улучшенными условиями. Тем не менее казахскому бойцу нужно выправлять ситуацию. Но ему в соперники дали нерейтингованного, но перспективного бойца.

Жалгас Жумагулов

Жалгас Жумагулов

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Хотя с таким резюме, каким располагает Жалгас, надо побеждать. Две семьи и шестеро детей должны мотивировать его. Вместе с тем не стоит забывать, что он пришёл в UFC в звании чемпиона Fight Nights, одолев Али Багаутинова, Тайсона Нэма и Тагира Уланбекова.

Скорее всего, именно этот послужной список сработал при подписании нового контракта на четыре поединка, а не досрочная победа над Джеромом Риверой. Однако четвёртое поражение в пяти схватках может аннулировать былые достижения и перевести казаха в подвешенное состояние.

С другой стороны, учитывая низкий уровень интереса к наилегчайшему весу, увольнение Жумагулова вряд ли произойдёт. Дело в том, что у него есть серьёзная фан-база в Казахстане и России, которая важна для лиги Даны Уайта. Остальные бойцы дивизиона не могут похвастать такой медийной ценностью, даже некоторые топы. Поэтому Жалгасу могут дать право на ещё одну ошибку.

Хотя если он проиграет досрочно, то с ним могут попрощаться раньше, чем закончится контракт. Пора не вспоминать, за какие заслуги Жумагулов оказался в UFC. Самое время показать, чем он ценен в октагоне, чтобы рассчитывать на продолжение выступлений в UFC.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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