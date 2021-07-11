Скрутил в бараний рог! Судья с трудом оторвал Жалгаса от несчастного американца. Видео

На стадионе «T-Mobile Arena» в настоящее время проходит самый ожидаемый турнир лета UFC 264. В главном поединке свой третий бой проведут Дастин Порье и Конор Макгрегор. В основном карде будет драться и россиянка Яна Куницкая. Ну а открывали бойцовский вечер казахстанский боец Жалгас Жумагулов и американец Джером Ривера.

Жалгас Жумагулов пришёл в UFC в статусе чемпиона Fight Night Global. И потерпел 2 поражения кряду. Второе было весьма неоднозначным, но чуть даже не в этом. Сам боец признал, что уровень оказался слишком несопоставим. В первую очередь, в плане подготовки. Но, по мнению казахстанского бойца выводы сделаны, тренировочный лагерь прошёл практически идеально, а весогонка далась значительно легче, чем прежде. Осталось лишь выйти в октагон и забрать победу, которая даст ему возможность закрепиться в ведущей лиге мира.



Матчмейкер лиги Шон Шелби потрудился на славу. Что ни пара, то либо принципиальные соперники, либо бойцы, которым есть что делить. В оппоненты Жалгасу выделили 26-летнего паренька из Нью-Мексико. Джером Ривера по прозвищу Отступник после победы в Претендентской серии Даны Уайта потерпел три поражения подряд. И что-то есть у них с Жумагуловым общее. Оба из не самых благополучных мест, оба стоят на грани отчисления, так что терять особенно нечего. Потенциально Жалгас, конечно, сильнее, но это один бой – на выживание.

«Всё идёт отлично. Осталось всего 4 килограмма и два дня. Всё нормально, хорошо себя чувствую. Раньше за сутки 6 килограммов гонял, а тут два дня ещё в запасе и всего 4 килограмма осталось. Метод весогонки поменял, чувствую себя отлично. В этот раз я методику поменял, в день по 200 грамм скидывал, положенная мышечная масса у меня осталась, диетой жир сжигал. Мой диетолог полностью расписал мне, что и как делать, когда сидеть на воде. Чисто по его методу иду, чувствую себя отлично.



В первый раз мы приезжали сюда в апреле, 40 дней я здесь провёл. Затем начался наш священный месяц Рамадан, я улетал на это время домой. После Рамадана я снова приехал сюда и, получается, два месяца уже тренируюсь", — рассказал Жалгас о новой системе подготовки в интервью «Чемпионату».

Перед боем на лице Жалгаса было олимпийское спокойствие. Да и выглядел он солидно, нужную массу восстановил, был спокоен и уверен в себе. Соперник же метался по клетке, словно загнанный в угол зверь.

Рычаги у американца, конечно, подлиннее, а поддержка фанатов — максимальная. «USA! USA!» — с первых же секунд боя. Но центр октагона довольно быстро прихватил Жалгас, нанёс несколько плотных ударов, потряс соперника, который вынужден был корявенько так проходить в ноги.

Но перевести себя в партер Жалгас не позволил, здорово сконтрил, и перешёл на удушающий. Занял доминирующее положение и закрыл гильотину. В том, что американец не вырвется, сомнений не было ни у кого. Жалгас буквально в бараний рог скрутил соперника. Рефери боя лишь со второго раза сумел разорвать захват и спасти Джерома от серьёзных проблем со здоровьем. Есть первая победа Жумагулова в UFC!



«Я очень счастлив. Первый бой у меня не получился, очень хотел обрадовать победой. Вся страна моя сейчас не спит, болеют за меня. Я очень счастлив порадовать их этой победой», — едва ли не со слезами на глазах произнёс после победы Жумагулов.



Всё в порядке, боец, первая победа есть, теперь только вперёд!