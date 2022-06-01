«Вторая голова выросла». 20 лет одной из самых жутких травм в боксе. Фото

Ровно 20 лет назад, 1 июня 1982 года, состоялся весьма знаменательный боксёрский бой. Его героями стали грозные Хасим Рахман и Эвандер Холифилд – американские легенды тяжёлого веса. Впрочем, на тот момент оба боксёра находились на небольшом спаде. Рахман проиграл в реванше Ленноксу Льюису, а Холифилд не сумел вернуть отобранный Джоном Руисом титул WBA.

Именно поэтому в поединке Рахмана и Холифилда не оспаривались никакие титулы. Бой просто носил статус отборочного и был организован влиятельным Доном Кингом. Скандальный промоутер тогда отбивался от многочисленных обвинений в мошенничестве и очень хотел подзаработать. Спортсмены тоже поделили между собой немалые суммы: Холифилду досталось $ 5 млн, Рахман довольствовался двумя миллионами.

Фаворитом боя считался Холифилд, хотя его соперник был на 10 лет моложе. Рахман был действительно талантливым спортсменом, но Эвандер справедливо носил статус гения бокса, несмотря на последние неудачи. И ход схватки начал сразу подтверждать разницу в уровне мастерства. Рахман сражался упорно, старался атаковать силовыми ударами, однако Холифилд бил быстрее и мощнее.

Эвандер обрушивал на Хасима скоростные комбинации из нескольких ударов, активно чередуя «этажи». Рахман ответил лишь парой отличных боковых попаданий, чем и ограничился. Особенно много проблем Хасиму доставлял знаменитый «грязный бокс» оппонента: начиная с первого раунда, боксёры постоянно сталкивались головами. Холифилд к таким «случайностям» привычен, а вот его оппонент вскоре получил повреждение.

Гематома над левым глазом Рахмана появилась примерно в четвёртом-пятом раунде, начав быстро расти. Поскольку боксёры продолжали «втыкаться» головами друг в друга, опухоль становилась всё более угрожающей. В перерывах угловые пытались что-то сделать с травмой, но всё было тщетно. В середине восьмого раунда рефери остановил поединок и попросил консультацию врача – гематома выглядела слишком жутко.

Хасим Рахман Фото: Al Bello/Getty Images

Рахман рвался в бой, но в разговоре с доктором ему пришлось признаться, что перед глазами всё расплывается и он с трудом видит соперника. Тогда рефери остановил поединок: решать его исход должны были судьи. Несмотря на заметное преимущество Холифилда, женщина-судья Мелвина Лейтен отдала преимущество Хасиму, из-за чего зал недовольно загудел. Но ещё два судьи посчитали победителем Эвандера, что было абсолютно логично.

На пресс-конференции Рахман, гематома которого продолжала расти, был весьма недоволен исходом: «Я не чувствую, что проиграл Холифилду. Это не был честный бой, он даже не закончился. У меня просто вторая голова выросла, наверное, это самое жуткое повреждение в истории. Такое ощущение, что у Эвандера в голову вшита титановая пластина, настолько больно он ей бьёт. В следующий раз мне стоит надеть шлем».

К счастью, устрашающее повреждение никак не повлияло на здоровье Рахмана. Он провёл пару дней в госпитале, где боксёра проверили на предмет травм мозга и дали заключение – всё в полном порядке. Уже через полгода Хасим снова вышел в ринг, чтобы провести бой с Дэвидом Туа. Впереди у Рахмана было ещё немало поединков, но таких жестоких травм он больше не получал.