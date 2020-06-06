Боксёрский поединок стал причиной массовых беспорядков в США. Волнения охватили 25 штатов

2020-й год продолжает штормить всю планету. Едва только все начали привыкать к жизни в условиях пандемии коронавируса, как мир потрясла гибель афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жёстких мер полиции. Эта ситуация спровоцировала погромы, охватившие США, просчитать их последствия очень непросто. На фоне этого, «Чемпионат» рассказывает о невероятной истории первого чернокожего чемпиона мира в супертяжёлом весе в истории. Знакомьтесь, Джек Джонсон.

Потомок бывших рабов

Джек Джонсон появился на свет 31 марта 1878 года в Галвестоне (штат Техас, США). Он был третьим ребёнком в многодетной семье (всего 9 детей). Его родители были бывшими рабами. Отец после освобождения работал уборщиком, а мать – посудомойкой. Позже отец проходил и воинскую службу.



Невзирая на то, что Джонсон рос в южном штате, где расовая сегрегация была сильнее, он был доволен своим детством. Джек вспоминал, что общался с компанией белых мальчишек, которые нисколько его не ущемляли. Их матери кормили его вместе со своими детьми и нередко он оставался ночевать у своих сверстников.



Как бы то ни было, в конце XIX века перспектив у выходца из чернокожей семьи было немного и после окончания пяти классов паренёк устроился на работу. Сначала он нещадно пахал в доках Техаса, после тренировал лошадей на ипподроме, а позже пришлось оставить и эту работу. Вскоре Джек увлёкся боксом, он любил наблюдать, как его друзья оттачивают мастерство в спаррингах.



В 16 лет Джонсон отправился в Нью-Йорк, где познакомился с будущим чемпионом мира Джо Уолкоттом. В одном из крупнейших городов страны он снова устроился на ипподром, но был уволен за плохой уход за лошадьми. Тогда он вернулся в родной городок и устроился уборщиком в один из спортзалов, которым руководил боксёр-супертяжеловес. В скором времени Джек скопил средства на приобретение собственных боксёрских перчаток, после чего всё чаще работал в спаррингах. Первый заработок благодаря боксу пришёл нелегально. Оплачиваемые бои в штате Техас были запрещены, и Джонсон встретился с Джоном Ли на одном из отдалённых пляжей штата. Победив его, он получил смехотворный гонорар в $ 1,5.

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Профессиональная карьера и завоевание титула

Джонсон дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1898 года. В поединке с Чарли Бруксом он завоевал титул чемпиона штата Техас. В четвёртом бою в профи боксёр потерпел первое поражение, досрочно проиграв Клондайку Хайнсу, по прозвищу Чёрный Геркулес. Позже он дрался с ним дважды, один раз бой завершился вничью, а в третий раз Джек, наконец, победил.



В 1901 году Джонсон встретился с известным на то время Джо Чойнски. Бои за деньги были по-прежнему запрещены в Техасе, так что после окончания схватки оба были арестованы и отправлены за решётку. Им был назначен неподъёмный залог в $ 5 тыс. Позже сумма была значительно сокращена и оба оказались на свободе. За время совместного пребывания в тюрьме, опытный Чойнски тренировал талантливого молодого боксёра и с тех пор эти двое вели дружбу.



К 1903 году в активе Джека было уже более 20 побед и в том же году он подрался за несуществующий ныне титул чемпиона мира в супертяжёлом весе для чернокожих. 5 февраля боксёр победил по очкам Денвера Эда Мартина и завоевал пояс. С тех пор он регулярно защищал этот титул и параллельно бился с белыми соперниками.

Постепенно Джонсон превратился в топ-претендента на титул чемпиона мира, но расовые предрассудки к тому времени ещё правили в обществе и многие не хотели видеть его в качестве участника боя за мировую корону. Обладателем пояса к 1908 году был Томми Бёрнс, на счету которого было 13 защит. Канадец также не горел желанием биться с Джонсоном. Но не смог отказаться от баснословной суммы в $ 30 тыс. и согласился драться с чернокожим соперником. Та схватка состоялась в Сиднее (Австралия), поскольку в США организовать тайтл-шот для афроамериканца было просто невозможно. Джек деклассировал соперника и отобрал у того титул чемпиона мира. Поединок был остановлен в 14-м раунде.

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Бой века и массовые беспорядки в США

Успех Джонсона спровоцировал ещё больший раскол в обществе. Белое население было возмущено тем, что самым престижным боксёрским титулом завладел чернокожий. Каждого нового соперника Джека в прессе называли «Большой белой надеждой».



Перед боями даже в New York Times указывалось, что «успехи чернокожего боксёра, заставят тысячи его невежественных братьев неверно интерпретировать победы и требовать гораздо большего, чем просто признание физического равенства между белыми и чёрными». Но, невзирая на всю истерию, Джонсон всегда оставался хладнокровным и отстаивал своё звание раз за разом.



Общество негодовало и в прессе началась массовая кампания с призывом к экс-чемпиону мира Джеймсу Джеффрису возобновить карьеру, который завершил выступления в 1904 году в статусе небитого боксёра.



В конце концов тот не удержался и принял соблазнительное предложение в $ 120 тыс. (эквивалент $ 3,3 млн на 2019 год) пафосно заявив, что возвращается в спорт лишь с одной целью, «доказать, что белый человек лучше чёрного».



Пресса продолжала повышать градус расового противостояния. В преддверии схватки на арену запретили проносить оружие и даже яблоки (которые также приравняли к оружию), также был введён запрет на продажу алкоголя. Схватка состоялась 4 июля 1910 года в Рино (штат Невада, США). Многолетний простой явно сказался на Джеффрисе, тот не мог показать былого мастерства, и Джонсон доминировал на протяжении всей встречи. В итоге угол Джеффриса остановил односторонне избиение в 15-м раунде, отказавшись от продолжения схватки. Победитель к тому времени отправил противника в нокдаун дважды. Сокрушительная победа окончательно утвердила Джонсона в статусе чемпиона мира, но даже это не угомонило его противников. Сразу после завершения встречи страну охватили массовые беспорядки. Белое население чувствовало себя униженным, в то время как афроамериканцы проводили стихийные парады и ликовали. Всё это привело к столкновениям в 25 штатах, результатом которых стала гибель 20 человек, ещё более 100 получили ранения.

Потеря титула и завершение карьеры

Победа над Джеффрисом превратила Джонсона не только в героя всех афроамериканцев, но и в миллионера. Тем не менее, он не терял мотивации боксировать и дальше, и ещё несколько раз защитил своё звание.

Начало конца карьеры Джека пришлось на 1915 год. 5 апреля в Гаване (Куба) состоялся его поединок с Джессом Уиллардом. Джонсон прекрасно справлялся с соперником на протяжении 20 раундов (регламент предусматривал 45 раундов), но после экватора поединка стал демонстрировать признаки усталости и в 26-раунде пропустил жёсткую атаку противника и проиграл досрочно. Таким образом, он потерял статус чемпиона мира. Тем не менее, та неудача до сих пор вызывает множество споров. Кто-то говорит о том, что Джонсон намеренно лёг, то ли ради того, чтобы против него закрыли уголовные дела, то ли ради дополнительного вознаграждения. Ряд журналистов утверждал, что получили признания от Джека в сдаче поединка, но доказательств этому приведено не было, так что правды мы не узнаем никогда.



Но даже после потери титула Джек продолжал сражаться и завершил карьеру лишь в 53 года. Остаток карьеры он вынужден был проводить за пределами США, так как уголовное преследование боксёра продолжалось. Позже он вернулся на родину. Джонсон скончался в возрасте 68 лет в результате автокатастрофы. По сведениям ряда источников, его можно было бы спасти, если бы расовые законы не помешали экстренной госпитализации пострадавшего.

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Наследие

О Джеке Джонсоне в США говорят по сей день. В 2018 году, после многочисленных попыток предпринятых прежней властью, президент страны Дональд Трамп полностью оправдал боксёра, против которого завели дело в 1913 году по сфабрикованному делу. Спустя 105 лет имя Джонсона было полностью очищено законом.



Впрочем, в народе он и так был настоящим героем. О Джеке сняты фильмы, он внесён в Зал славы бокса и в список 100 величайших афроамериканцев в истории. Кроме того, его именем названы парки и скверы, и, конечно же, ему возведён памятник в его родном Галвестоне.



Отдельного рассказа заслуживает удивительная личная жизнь боксёра, едва не приведшая к тюремному заключению и его любовь к пафосу, гонкам и богатству. Но это совершенно иная сторона Джонсона о которой, быть может, мы расскажем в следующий раз.