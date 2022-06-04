Одна секунда — и Волков вылетает из топов UFC. Розенстрайк бьёт как кувалдой. Видео

После небольшого перерыва главный промоушен мира возвращается с турниром UFC Fight Night 207, который возглавит Александр Волков — лучший российский тяжеловес на сегодняшний день. К сожалению, в последнем бою Саша потерпел обидное поражение от рук Тома Аспиналла сабмишеном уже в первом раунде. Будем честны, Драго выдал не самое впечатляющее выступление, из-за чего в его адрес посыпалось много критики. Однако Саша намерен вернуться в октагон с победой и новым настроем.

«У меня есть мысли и идеи о моём профессиональном росте, и последний бой подтолкнул меня к переменам. На этот раз я перенёс лагерь из Москвы на олимпийскую спортивную базу, которая находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря, и тренировался с новыми спарринг-партнёрами и тренерами. Думаю, эти изменения оказали положительный эффект», — цитирует Александра Sherdog.

Противостоять Волкову будет опаснейший нокаутёр из Суринама — Жаирзиньо Розенстрайк. Биги Бой имеет огромную силу в руках и базу кикбоксинга. Свои навыки он отлично продемонстрировал в поединках с Алистаром Оверимом и Аугусто Сакаи. Проигрывая Овериму по ходу боя, Розенстрайк смог собраться и на последних секундах пятого раунда отправить соперника в нокаут мощным правым боковым. Это была юбилейная, 10-я победа суринамца в профессиональных ММА.

Ещё одним перформансом Биги Боя стал его поединок против Аугусто Сакаи. Тогда Жаирзиньо в своей фирменной манере «потушил» бразильцу свет на последней секунде первого раунда. В обеих встречах нельзя не отметить мощнейший удар суринамца справа, который и стал для его соперников фатальным.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Розенстрайк может уступать в классе и технике, но ударная мощь даёт ему шанс на победу. Александру будет крайне важно оставаться сосредоточенным и не пропустить шальной удар. Тренерский штаб Волкова должен подготовить правильный геймплан на бой, а самому Саше нужно использовать свои преимущества по максимуму. Надеемся, что изменения, которые Саша сделал в своём тренировочном процессе, помогут ему вернуться в октагон с победой, а сам Александр будет собран и уверен в себе.

Сам бой состоится уже совсем скоро. Турнир UFC Fight Night 207 пройдёт 4 июня. Ранние прелимы начнутся в 20:00 по московскому времени. Александр выйдет в клетку не ранее 1:00 по мск. Будем надеяться, что Драго победит – иначе он выпадет из списка топовых бойцов.