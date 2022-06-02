«Ментальные проблемы из-за происходящего в мире». Неужели русский богатырь пал духом?

Уже послезавтра, 4 июня, Александр Волков примет участие в турнире UFC Fight Nignt 207. Россиянин дерётся в главном бою вечера, его соперником станет опасный нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк. Оба спортсмена свои последние поединки проиграли: россиянин не справился с Томом Аспиналлом, суринамец единогласным судейским решением уступил Кёртису Блэйдсу.

Схватка с Розенстрайком будет для Волкова максимально важной. После того как москвич сдался Аспиналлу уже на четвёртой минуте боя, на него обрушилась волна критики. Нельзя было назвать её совсем необоснованной: Саша действительно провёл отвратительный бой, показав полное отсутствие геймплана. Аспиналл спокойно «извалял» оппонента, заметно обрушив акции Драго.

Будем надеяться, что Волков сделал необходимые выводы из последней неудачи. Во всяком случае, определённые изменения в тренировочный процесс он уже внёс. Пусть и не сменил полностью свою команду, как его просили многие болельщики. Ведь именно тренеры не дали Драго полноценного плана на бой.



«Аспиналл — действительно классный боец. Нет никаких оправданий, он просто был лучше. Я тогда был в хорошей форме, всё было хорошо. Возможно, какие-то ментальные проблемы из-за происходящего в мире, но такое случается в нашем спорте, и я готов к этому.



У меня есть некоторые мысли и идеи о моём профессиональном росте. И действительно, последний поединок подтолкнул меня к определённым изменениям. В этот раз я готовился не в Москве, а на олимпийской спортивной базе на высоте около 4600 футов над уровнем моря. Там я тренировался с новыми спарринг-партнёрами и тренерами», — рассказал Волков.

Будем надеяться, что Саша обязательно одолеет Розенстрайка. В самом факте поражения не будет ничего страшного: два боя подряд проигрывали многие звёзды ММА. Но для Драго этот поединок слишком важен c психологической точки зрения – новая волна хейта может даже уничтожить карьеру Волкова. Моральное состояние россиянина не лучшее: кажется, он немного пал духом. Но мы очень верим в Сашу.



Поддержать Волкова можно будет 4 июня у экранов телевизоров. Турнир UFC Fight Night 207 начнётся в 20:00 по московскому времени, показывать бойцовский вечер будет «Матч ТВ». Онлайн-трансляцию также проведёт «Чемпионат». Драго выйдет в октагон не ранее 1:00 мск.