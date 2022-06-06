Украинец был легче на 37 кг — но едва не снёс Валуева. Первый титул нашего великана

К карьере Николая Валуева можно относиться по-разному, но россиянин оставил заметный след в истории отечественного бокса. И не только благодаря уникальной харизме и антропометрии: громадный петербуржец несколько лет удерживал чемпионское звание по престижной версии WBA. Что не отменяет заметных недостатков в технике, из-за чего многие бои давались Валуеву с трудом. Давайте вспомним один из них.
Ровно 22 года назад, 6 июня 2000 года, Николай впервые подрался за международный титул. Тогда он уже несколько лет владел званием чемпиона России, завоёванным в поединке с Алексеем Осокиным. Теперь же Валуев нацелился на пояс временного чемпиона Азии по версии Паназиатской боксёрской ассоциации. Соперником россиянина стал опытный украинец Юрий Елистратов.
На афишах перед боем, состоявшимся в Санкт-Петербурге, возраст Елистратова серьёзно занизили, указав всего 32 года. На самом деле днепровскому спортсмену, в Германии получившему прозвище Убийца, тогда было уже 39 лет. Возрастной украинец ещё и значительно уступал Валуеву в весе: 110 килограммов Юрия не шли ни в какое сравнение со 147 килограммами его оппонента.
Николай Валуев
Фото: Martin Rose/Getty Images
Возможно, именно стартовые данные немного расслабили Николая. Громадный боксёр на пресс-конференции заявил, что нокаутирует Елистратова «по заказу, в любом раунде». Юрий в ответ спокойно отшутился. Как оказалось, бравада Валуева была преждевременной. Уложить украинца не удалось ни «по заказу», ни спонтанно. Елистратов дал петербуржцу максимально сложный и конкурентный бой.
С первых раундов стало ясно, что у Юрия имеются огромный опыт и обученность. Ветеран легко двигался и работал сериями. А вот по Валуеву было видно, что он начал заниматься боксом всего шесть лет назад. Россиянину не хватало навыков: он бил мощно, но достаточно неуклюже, Елистратову удавалось уходить от самых опасных атак. Зато Николай здорово использовал преимущество в габаритах, выкидывая джебы своими длиннющими руками.
Именно рост и вес помогли Валуеву в очередной раз компенсировать недостаток умений. Россиянин умело давил на оппонента, в нужный момент повисая на нём в клинче. Вдобавок Николай старался действовать очень активно, практически не уходя в защиту. Хотя однажды Елистратов сумел как следует потрясти россиянина, Валуев продолжал стабильно набирать очки джебами и активностью.
Юрий Елистратов
Фото: Martin Rose/Getty Images
Преимущество Николая было небольшим, однако все три судьи в итоге отдали ему победу. Пожалуй, решение было справедливым: даже проигравший не оспаривал вердикт, отказавшись пенять на судейство. Елистратов показал отличный бокс, заставив замолчать критиков, ставивших на уверенную победу Валуева в первых раундах. И избежал нокаута, что удавалось далеко не всем соперникам россиянина.
Украинец дрался ещё пару лет, после чего завершил богатую на события карьеру. А у Валуева всё только начиналось: огромный боксёр тщательно работал над своими недостатками, надеясь покорить самые высокие вершины бокса. Получилось почти всё – в числе прочих Николай победил Джона Руиза, Эвандера Холифилда и Ларри Дональда. Россиянин ушёл из спорта только в 2009 году после поражения от Дэвида Хэя.
- 6 июня 2022
-
23:03
-
21:48
-
21:46
-
20:46
-
19:46
-
18:52
-
17:54
-
15:55
-
14:23
-
13:39
-
12:48
-
11:32
-
10:54
-
09:23
- 5 июня 2022
-
23:20
-
21:22
-
19:59
-
18:56
-
17:12
-
16:58
-
15:21
-
14:54
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:17
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:21
-
09:14
-
08:33
-
08:10
-
08:06
-
05:48