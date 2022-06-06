Украинец был легче на 37 кг — но едва не снёс Валуева. Первый титул нашего великана

К карьере Николая Валуева можно относиться по-разному, но россиянин оставил заметный след в истории отечественного бокса. И не только благодаря уникальной харизме и антропометрии: громадный петербуржец несколько лет удерживал чемпионское звание по престижной версии WBA. Что не отменяет заметных недостатков в технике, из-за чего многие бои давались Валуеву с трудом. Давайте вспомним один из них.

Ровно 22 года назад, 6 июня 2000 года, Николай впервые подрался за международный титул. Тогда он уже несколько лет владел званием чемпиона России, завоёванным в поединке с Алексеем Осокиным. Теперь же Валуев нацелился на пояс временного чемпиона Азии по версии Паназиатской боксёрской ассоциации. Соперником россиянина стал опытный украинец Юрий Елистратов.

На афишах перед боем, состоявшимся в Санкт-Петербурге, возраст Елистратова серьёзно занизили, указав всего 32 года. На самом деле днепровскому спортсмену, в Германии получившему прозвище Убийца, тогда было уже 39 лет. Возрастной украинец ещё и значительно уступал Валуеву в весе: 110 килограммов Юрия не шли ни в какое сравнение со 147 килограммами его оппонента.

Николай Валуев Фото: Martin Rose/Getty Images

Возможно, именно стартовые данные немного расслабили Николая. Громадный боксёр на пресс-конференции заявил, что нокаутирует Елистратова «по заказу, в любом раунде». Юрий в ответ спокойно отшутился. Как оказалось, бравада Валуева была преждевременной. Уложить украинца не удалось ни «по заказу», ни спонтанно. Елистратов дал петербуржцу максимально сложный и конкурентный бой.

С первых раундов стало ясно, что у Юрия имеются огромный опыт и обученность. Ветеран легко двигался и работал сериями. А вот по Валуеву было видно, что он начал заниматься боксом всего шесть лет назад. Россиянину не хватало навыков: он бил мощно, но достаточно неуклюже, Елистратову удавалось уходить от самых опасных атак. Зато Николай здорово использовал преимущество в габаритах, выкидывая джебы своими длиннющими руками.

Именно рост и вес помогли Валуеву в очередной раз компенсировать недостаток умений. Россиянин умело давил на оппонента, в нужный момент повисая на нём в клинче. Вдобавок Николай старался действовать очень активно, практически не уходя в защиту. Хотя однажды Елистратов сумел как следует потрясти россиянина, Валуев продолжал стабильно набирать очки джебами и активностью.

Юрий Елистратов Фото: Martin Rose/Getty Images

Преимущество Николая было небольшим, однако все три судьи в итоге отдали ему победу. Пожалуй, решение было справедливым: даже проигравший не оспаривал вердикт, отказавшись пенять на судейство. Елистратов показал отличный бокс, заставив замолчать критиков, ставивших на уверенную победу Валуева в первых раундах. И избежал нокаута, что удавалось далеко не всем соперникам россиянина.



Украинец дрался ещё пару лет, после чего завершил богатую на события карьеру. А у Валуева всё только начиналось: огромный боксёр тщательно работал над своими недостатками, надеясь покорить самые высокие вершины бокса. Получилось почти всё – в числе прочих Николай победил Джона Руиза, Эвандера Холифилда и Ларри Дональда. Россиянин ушёл из спорта только в 2009 году после поражения от Дэвида Хэя.